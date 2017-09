Es van posant a punt

Els dos grans favorits a guanyar el US Open i que estan lluitant també per ser el número u mundial, Rafael Nadal i Roger Federer, es van classificar la matinada passada per a la tercera eliminatòria de l’últim Grand Slam de l’any sense fer un bon joc. Tots dos en van ser ben conscients, però aquests partits contra rivals assequibles –estaven per sobre del número 100 del rànquing mundial–, els serveixen per anar-se posant a punt en aquesta primera setmana de competició.

Roger Federer va tornar a necessitar cinc sets –com en el primer partit–, per accedir a la tercera eliminatòria. Després de tres hores i set minuts va poder derrotar el rus Mikhaïl Iujni per 6-1, 6-7 (3), 4-6, 6-4 i 6-2. El suís, tercer cap de sèrie, va començar molt bé, però després el jugador número 101 del món li va guanyar dos sets seguits i va haver de remuntar. Federer s’enfrontarà ara amb el toledà Feliciano López (31), que va derrotar el madrileny Fernando Verdasco per 6-3, 6-2, 3-6 i 6-1. Rafael Nadal no va tenir un bon inici de partit contra el japonès Taro Daniel i no va començar a ser ell mateix fins a mitjan segon set. El manacorí, primer favorit, va necessitar dues hores i cinquanta-quatre minuts per derrotar el jugador número 121 del rànquing mundial en quatre sets per 4-6, 6-3, 6-2 i 6-2. El proper rival de Nadal serà l’argentí Leonardo Mayer, que va superar el japonès Yuichi Sugita per 6-7 (3), 6-4, 6-3 i 6-4.

Debut i victòria