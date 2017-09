El Barça, més rodat

Com és habitual, la nit abans de la supercopa es va fer la gala de l’Asobal per premiar els jugadors més destacats de la temporada passada. El guardó de jugador més valuós va recaure en Gonzalo Pérez de Vargas. Era la quarta vegada en la història de la competició que aquesta distinció era per a un porter. Ho va ser Arpad Sterbik el 2005/06 i Daniel Saric, el 2010/11 i 2013/14 (compartit amb Nikola Karabatic). Gonzalo va agrair el guardó: “Estic molt content de rebre aquest premi després que ja ho hagués fet un amic i tot un mite com Daniel Saric. És una mica estrany rebre aquest reconeixement pel fet de ser porter, però espero que serveixi perquè aquesta temporada pugui repetir el gran nivell del curs passat.” També van ser escollits en el set ideal: Tomàs, Lazarov i Entrerríos, del Barça; Figueras, del Granollers; Ángel Fernández, del Logronyo; i Costoya, de l’Ademar. Viran Morros va ser nominat millor defensor per sisena vegada i cinquè cop seguit.