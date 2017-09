El Catgas, en moviment

No és nou que l’actual cos tècnic del Catgas Energia Santa Coloma tingui feina extra durant la pretemporada. Ja va passar a l’estiu quan Óscar Redondo va agafar el relleu de Xavi Passarrius a la banqueta de la primera plantilla colomenca. Aleshores, van arribar tres fitxatges nous i diversos jugadors del filial van entrar en les dinàmiques del primer equip. “No és el que un cos tècnic vol quan comença la temporada i quan tens intenció de consolidar un projecte. Però, ha anat així, en alguns casos perquè volíem i en altres no”, comenta el tècnic colomenc. A més, Redondo va instaurar un futbol sala diferent respecte a l’etapa Passarrius, fet que va alentir la posada a punt dels seus homes. Enguany, el repte és encara més gran. L’equip ha canviat de dalt a baix, han arribat set cares noves i només Pablo del Moral i Javi Rodríguez segueixen respecte al curs passat. “L’any passat teníem l’avantatge que la majoria dels jugadors feia un cert temps que jugaven junts, però enguany no tenim ni això”, reflexiona Redondo.

Ha començat verd el Catgas Energia, que ha guanyat dos partits, n’ha empatat dos i n’ha perdut dos. Tot i això, el cos tècnic explica que l’equip acaba la pretemporada amb bones sensacions i una mica millor que el que havien visualitzat. “Hem pecat d’irregulars i això és, principalment, el que hem de canviar. Som capaços de guanyar amb autoritat el Magna, però en altres partits, ens costa molt”, analitza l’entrenador colomenc, a qui no li agrada gens comparar les plantilles d’un any per l’altre. “No és una plantilla ni millor ni pitjor. Diferent. L’any passat, per exemple, teníem algun jugador amb una qualitat individual molt gran. I enguany tenim posicions i perfils més coberts que l’any passat, no teníem com un tanca clar i un pivot pivot”, explica Óscar Redondo.

El cos tècnic ha hagut de fer mans i mànigues per intentar acoblar set peces noves que arriben de lligues diferents. “Hem notat que totes les cares noves tenen molta fam. Els uns perquè tornen a la lliga espanyola amb la voluntat de reivindicar que encara tenen forces per seguir sent referents, altres perquè són menys coneguts i es volen donar a conèixer... Encara tenen molt marge de millora perquè han d’agafar el ritme competitiu de la lliga, però ens donaran molt”, conclou. Dos d’ells, Corso i Ximbinha, es presenten demà a Santa Coloma. Són dos dels protagonistes d’un Catgas que encara té camí per recórrer mentre el cos tècnic, tot i tenir bones sensacions, busca la tecla que els faci agafar embranzida. La sempre il·lusionant copa Catalunya –8 i 9 de setembre– i l’inici de lliga –dia 15– mesuraran l’evolució.