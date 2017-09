Nadal troba la fórmula

A Rafa Nadal li ha costat trobar-se còmode sobre el ciment de Flushing Meadows. El manacorí, que va haver de remar més del previst en les tres primeres fases de l’obert dels Estats Units, va redreçar la situació ahir contra l’ucraïnès Aleksandr Dolgopolov, a qui va atropellar (6-2, 6-4 i 6-1) desplegant un bon nivell de tennis. Concentrat des de l’inici per no patir les estrebades inicials del rival com li havia passat en els primers partits de la competició, Nadal va trencar el servei de l’ucraïnès en el tercer joc. Gairebé tot just començar, el manacorí se situava amb avantatge en el marcador.

En el primer dia que la pista central de Flushing Meadows veia el cel de Nova York –la pluja havia obligat a tancar el sostre mòbil–, Nadal va trobar la pista en les millors condicions, la pilota va botar com a ell li agrada i no va tenir pràcticament cap fissura. I quan Dolgopolov va agafar la paella pel mànec no ho va aprofitar, perquè el manacorí li va salvar les dues pilotes de trencament que va tenir en el sisè joc.

En el segon set, el ritme del partit va baixar i cap dels dos jugadors va ser capaç de trencar el servei del rival. Nadal, però, va accelerar en el moment adequat, li va donar pes a la bola profunda i va provocar que Dolgopolov generés massa errades no forçades. En el novè joc, va aconseguir el trencament i va encarrilar el partit. De fet, l’ucraïnès es va deixar anar i va cedir en el tercer set per 6-1.

Amb la classificació per als quarts a la butxaca, Nadal va veure el desenllaç del Rublev-Goffin amb tranquil·litat. El belga, cap de sèrie número 9 del campionat, no va poder superar el tennista rus, que només ha cedit un set en els quatre partits que ha disputat i que s’està convertint en la sensació de les primeres fases. Després de carregar-se Goffin i Dimitrov, ara té al davant un escull encara més complicat: Rafa Nadal.

La matinada passada, Del Potro i Thiem buscaven un lloc en els quarts on es veuran les cares amb el guanyador del Federer-Kohlschreiber. A la part baixa del quadre, Pablo Carreño juga avui (18 h) contra l’argentí Diego Schwartzman. Un triomf situaria el de Gijón a les semifinals i l’alçaria, gairebé de manera matemàtica, fins al top 10. Querrey i Anderson busquen l’altre bitllet per a semifinals de l’obert americà.