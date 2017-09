Surten a guanyar

Un cop acabada l’assemblea, ja es van posar en marxa el web www.esportpelsi.cat i altres xarxes socials (Twitter i Facebook) que canalitzaran la campanya en favor del sí en el referèndum. “Farem una campanya en positiu perquè volem explicar cadascun dels beneficis pel fet d’esdevenir independents en el futur i de com afectaria l’esport. Volem resoldre tots els dubtes que hi pugui haver respecte al món de l’esport, des d’on jugarà el Barça fins a quin paper tindran les federacions i si podran participar en competicions internacionals, si podrem competir en els Jocs del 2020...”, va resumir Gerard Esteva. I va sentenciar: “Hi ha pocs sectors que tinguin més avantatges pel fet de ser independents si l’1 d’octubre la població catalana així ho desitja.” En aquest sentit, va recordar l’estudi impulsat per la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes, i que quantificava que les federacions obtindrien més de 93 milions d’euros de nous ingressos cada any en cas que Catalunya s’independitzés, a més de crear-se 705 llocs de treball nous. Tot això a més de participar en els organismes internacionals en primera persona i no sempre a través dels organismes estatals, i de poder competir amb nom propi en Jocs Olímpics i altres campionats europeus i mundials. En aquesta línia, hi va afegir: “Tenim totes les normatives molt analitzades i podem tenir la tranquil·litat que si la independència tira endavant tindrem cabuda en totes les competicions en un termini de temps curt.” Esteva no va revelar altres iniciatives que es podrien posar en marxa en les pròximes setmanes ni el possible suport a la campanya d’alguns esportistes de renom.