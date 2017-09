La renovació continuada

La història recent del Fraikin BM Granollers és el d’una renovació continuada i un permanent procés de rejoveniment fruit de les circumstàncies. Aquest curs tampoc serà una excepció. El mèrit de l’entitat és haver-se mantingut en les posicions capdavanteres de les competicions estatals i guanyar-se el dret de jugar a Europa, tot i haver de refer gran part de la plantilla després de cada curs. Aquest serà, en gran part, el repte del nou tècnic granollerí, el jove Antonio Rama (1982), que després de tres anys a l’ombra de Carlos Viver assumirà el càrrec de primer entrenador de l’equip. “L’objectiu és intentar fer un bloc competitiu per estar al màxim nivell en tot allò que juguem. Ser quarts [la posició que van ocupar el curs passat] o cinquens en la lliga també depèn dels altres. Hi ha equips que s’han reforçat molt i els que no ho han fet tant tenen més bagatge com a grup. De vegades no depenem únicament de nosaltres, sinó de la qualitat dels rivals. Tant de bo acabem entre els cinc primers i puguem tornar a classificar-nos per a les competicions europees, i juguem pels títols de la copa Asobal i del Rei, però tot plegat serà molt complicat”, reflexiona, amb prudència, el tècnic vallesà.

El BM Granollers obrirà el foc de la lliga Asobal avui (20.30 h per Movistar+) contra el Logronyo la Rioja, que tot i les moltes cares noves i trobar-se en fase de construcció també està cridat a ocupar una de les tres primeres places del campionat. “Penso que tot i els canvis continuen tenint un equipàs, fins i tot més equilibrat, i han d’acabar entre els tres primers tant sí com no”, comenta Rama.

Problemes en defensa