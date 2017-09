La copa dels retrobaments

El món del futbol sala continua sent petit tot i l’expansió i l’auge dels últims anys. Continuen mantenint-se les amistats malgrat els anys, els triomfs i les derrotes. Enguany la copa Catalunya, que es disputa a Manresa entre avui i demà, serà una cita de retrobaments perquè reunirà sobre el parquet vells amics. Les sinergies entre contrincants fan que la competició, que darrerament s’ha convertit en un torneig de pretemporada que es juguen el Barça i el Catgas Energia amb dos convidats de pedra de la segona divisió B, agafi volada.

Somriu Javi Rodríguez quan recorda la UEFA Futsal Cup que va alçar el 2012 a Lleida amb el braçal aferrat al braç. Aleshores, Paco Sedano –actual capità culer– era el porter d’aquell equip juntament amb Cristian –flamant fitxatge per a la porteria del Catgas–; Sergio Lozano –pal de paller de l’equip blaugrana– era un dels referents atacants, i Ari Santos, ara capità del Catgas Energia, era el tanca. “El futbol sala et dona títols però el més important són els amics que t’endús. Ells ho són”, comenta l’entrenador de La Unión de Santa Coloma, equip de la segona B que avui (21.15 h) intentarà aconseguir una gesta contra el Barça d’Andreu Plaza. “El considero un amic. El Javi Rodríguez és un dels meus referents i una persona que m’ha ajudat molt”, comentava Sergio Lozano als mitjans del club blaugrana. El vestidor no se’n fia de La Unión, però Javi Rodríguez és conscient de la realitat: “Tenim zero opcions. Només guanyarírem si juguéssim contra tres d’ells. Però ho afrontem amb molta il·lusió perquè és històric per al club”, diu. Des de la banqueta, l’etern capità del Barça assegura que el partit es viurà amb més tranquil·litat que a la pista. “Fa uns anys, l’Araz em va fer una oferta astronòmica per jugar amb ells. Quan vaig veure que ens enfrontàvem amb el Barça a la UEFA Futsal Cup, vaig declinar l’oferta i vaig perdre molts calés. Però no podia jugar amb el Barça. Ara serà diferent”, relata.

El nou Catgas i Corvo