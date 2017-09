No deixa ni les engrunes

La incombustible nord-americana Venus Williams (9) continua fent una temporada excepcional als 37 anys. La seva darrera gesta ha estat plantar-se a les semifinals superant la tennista txeca Petra Kvitova (13) per 6-3, 3-6 i 7-6 (2) i convertir-se en la jugadora de més edat que arriba tan amunt en un Grand Slam. Williams, renascuda, lluitarà per accedir a la seva tercera final de Grand Slam del 2017 –Austràlia i Wimbledon– contra la seva compatriota Sloane Stephens, una jugadora de 24 anys que mai no havia arribat tan amunt i que ocupa la 83a posició del rànquing WTA. Eterna, la gran de les Williams va ser finalista a Flushing Meadows el 1997 –fa 20 anys– i va obtenir el primer dels seus dos títols a Nova York l’any 2000, que aviat és dit. Per la part de dalt del quadre femení, els intents de la txeca Karolina Pliskova (1) de preservar la seva condició efímera de número 1 del tennis mundial van ser inútils i dilluns cedirà la corona a la jugadora del CT Barcino Garbiñe Muguruza, que serà la 24a dona de la història que encapçala la WTA. Pliskova va fer figa ahir inesperadament en els quarts de final contra la canonera nord-americana Coco Vandeweghe (20) per 7-6 (4) i 6-3. La seva rival havia de sortir de l’enfrontament entre la seva compatriota Madison Keys (15) i l’estoniana Kaia Kanepi.