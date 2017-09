Una final sense història

Madison Keys (15), de només 22 anys, i Sloane Stephens, que en té 24, jugaran avui la final inesperada de l’obert dels Estats units. Feia 15 anys, des que es van enfrontar les germanes Williams per discutir el títol, que el partit decisiu no el disputaven dues jugadores nord-americanes. El ple històric de tennistes locals, a més, s’ha produït en les semifinals, fet que no succeïa des del 1981. Només hi ha un duel previ, amb triomf de Stephens a Miami el 2015.

En la primera semifinal, Stephens, rocosa i que viu el moment més dolç de la seva carrera, va sobreviure a l’agressivitat innata de Venus Williams, que als 37 anys completa una temporada excepcional i que pretenia accedir a la seva tercera final de Grand Slam del curs. Stephens, 83a de la WTA però que va arribar a ser onzena en una etapa anterior, es va imposar per 6-1, 0-6 i 7-5. La vencedora va reaccionar quan perdia per 4-5 en el tercer set signant quatre punts inversemblants amb recuperacions increïbles que van deixar tocada la favorita. Keys, per la seva banda, va derrotar amb molta més comoditat Coco Vandeweghe per 6-1 i 6-2 en un exercici d’autoritat sense concessions. La tennista d’Illinois va sortir com una piconadora i va guanyar 20 dels 24 punts disputats, amb onze cops guanyadors. Quartfinalista el 2015 a Wimbledon –Stephens hi va arribar el 2013–, Keys afrontarà la seva primera final de Grand Slam accentuant la progressió intermitent que ha tingut des que treballa amb Lindsay Davenport.