El Barça, sobrat de recursos

La festa del futbol sala català al Nou Congost es va resoldre a favor del FC Barcelona Lassa, que va acabar imposant l’enorme potencial de la seva plantilla a un Catgas Energía molt coratjós i que a punt va estar de donar-li un disgust al contraatac o en jugades a pilota aturada. L’equip blaugrana va assolir el seu novè títol de la copa Catalunya, el cinquè seguit.

L’inici de partit va ser frenètic. Leo Santana va deixar la seva targeta de presentació amb un xut al pal quan amb prou feines havien transcorregut uns segons de joc. La resposta colomenca, però, va ser immediata i una volea de Ximbinha en una jugada d’estratègia va inaugurar el marcador. El Barça va posar setge a la porteria rival, però Cristian va voler ser protagonista en el seu primer partit contra el seu exequip. A més, el conjunt d’Óscar Redondo portava molt perill tant al contraatac com en jugades d’estratègia, i tant Juan Carlos com Pol Pacheco van perdonar davant la porteria defensada per Juanjo. En aquest context, l’aparició de Mario Rivillos va resultar providencial. Primer va forçar l’expulsió d’un Juan Carlos excessivament revolucionat –va rebre la segona targeta groga– i, tot seguit, i aprofitant la superioritat numèrica, va restablir l’equilibri després d’un rebuig de Cristian. El Barça va fer un pas endavant i una fuetada de Dyego marca de la casa va consumar la remuntada blaugrana. Ximbinha va poder empatar de doble penal, però el seu xut es va estavellar al travesser. Tot seguit, el doble penal es va assenyalar a l’àrea rival. Dyego va marcar inicialment, però els àrbitres van fer repetir el llançament i aleshores va enviar la pilota a fora.

El ritme de partit es va alentir en la segona meitat. El Catgas va fer un primer avís en una recuperació de l’incansable Ari Santos, que va provocar una falta al límit de l’àrea rival. Ximbinha no la va poder aprofitar. Ferrão va respondre amb un xut que va topar primer al travesser i després al pal dret de la porteria colomenca. En l’últim minut i mig, el Catgas se la va jugar amb porter jugador, però Adolfo va sentenciar 3 segons abans del final.