Epíleg de campió

L’un afrontava el darrer obstacle per certificar el doblet Tour-Vuelta en un mateix any i l’altre tenia l’última oportunitat d’embutxacar-se una etapa en la seva penúltima jornada de professional. I tots dos van estar a l’altura dels palmaresos i van complir els seus propòsits. Avui, Chris Froome (Sky) passejarà per Madrid amb el mallot vermell i completarà un curs excepcional. Fins ara només els francesos Anquetil i Hinault havien repetit victòria a França i Espanya en una mateixa temporada. A més, des del 2008 no hi havia cap corredor que guanyés dues de les tres grans voltes per etapes. Precisament, l’últim que ho va aconseguir va ser l’altre protagonista d’ahir, Alberto Contador (Trek), en vèncer a París i a Milà. El ciclista de Pinto va tenir el comiat professional somniat. Poques vegades un esportista de la dimensió de Contador diu adeu per la porta gran, i l’espanyol ho va aconseguir al temut Angliru.

També van tenir un paper rellevant els catalans Marc Soler (Movistar) i David de la Cruz (Quick-Step). El vilanoví va entrar a l’escapada del dia juntament amb corredors del nivell dels germans Yates i Bardet. Va ser el primer a passar pel segon port de la jornada, el Cordal, de primera categoria, i es va llançar a buscar les rampes de l’Angliru en un descens perillós per una carretera mullada. El vilanoví, que se sentia fort i amb confiança, va relliscar i va caure. Amb tot, es va aixecar de seguida i va poder continuar entre els primers. De fet, va ser l’últim que va aguantar el ritme a Contador en els últims quilòmetres del port asturià. Però a cinc de dalt no va poder més i va deixar que el de Pinto s’escapés en solitari cap a la meta per celebrar una victòria que havia perseguit amb afany durant les tres setmanes i que se li havia resistit per acabar-lo premiant en una jornada emblemàtica.

En canvi, De la Cruz no va tenir la mateixa sort i va haver d’abandonar. Va rodar sempre amb els favorits i a un quilòmetre de coronar el Cordal va accelerar en solitari. Però en el descens també va acabar a l’asfalt amb la mala sort que va haver d’abandonar. Encara que en un primer moment va pujar a la bici i va intentar continuar, es va haver de rendir. El sabadellenc era onzè en la general i intentava acabar entre els deu primers a més de buscar una victòria de molt prestigi.

Els 117 km entre Corvera de Asturias i l’Angliru van ser trepidants. Soler i els seus companys d’escapada en cap moment van tenir un marge important. El Trek, ben aviat, va evidenciar que perseguiria la victòria i va imposar un ritme elevat en el gran grup per evitar que l’escletxa amb els escapats fos excessiva. L’aventura dels de davant va durar fins a l’Angliru, quan Contador va accelerar acompanyat de Jarslinson Pantano (Trek) i el mallorquí Enric Mas (Quick-Step). El de Pinto va anar superant els escapats defallits fins que es va estabilitzar un grup amb Bardet, Mas, Marczynski i Soler. Però Contador no volia companys de viatge secundaris amb ganes de protagonisme i els va anar descartant fins a quedar-se sol. Els últims cinc quilòmetres van ser un infern, però se’n va sortir, encara que al final només li van sobrar disset segons amb el neerlandès Wout Poels i Froome.

Precisament, l’Sky va culminar una Vuelta excel·lent controlant l’ascens a l’Angliru. Va protegir el seu líder quan el Bahrain enduria l’ascens per si el sicilià Vincenzo Nibali tornava a tenir un moment d’inspiració divina i podia eixugar la pèrdua d’un minut i mig. Però ahir no era el dia. A l’hora de la veritat Froome, seguint Poels, va deixar despenjats els rivals deixant clara la seva condició i confirmant-se com a campió del 2017.

L’Angliru també va esclarir el tercer lloc. El rus Ilnur Zakarin (Katuixa) va moure peça i va acabar quart, mentre que el neerlandès Wilco Kelderman (Sunweb) es va ensorrar i va cedir el tercer lloc i va caure fins al cinquè.