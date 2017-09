Assignatura aprovada

Chris Froome ha viscut un setembre productiu. Finalment, ha aprovat una assignatura que se li havia entravessat, vèncer a la Vuelta, i ahir respirava, alleujat i somrient, des del graó més alt del podi, a Madrid. Enrere deixava tres setmanes difícils en què havia resolt totes les incidències d’una gran volta. Ell més que ningú coneix la dificultat de guanyar una cursa així. En les cinc participacions anteriors s’havia hagut de conformar amb tres segons llocs, un quart i un abandó.

Per això, enguany, havia ordit una estratègia calculada al mil·límetre i basada en la seva qualitat individual i, sobretot, en la protecció de lloctinents de luxe com Wout Poels, Mikel Nieve i Gianni Moscon. Es va situar líder en la tercera etapa en el primer contacte amb la muntanya a Andorra la Vella, i s’hi ha mantingut fins a l’últim dia. Intocable. Certament, ningú no ha amenaçat el seu títol i en la setzena etapa, en la contrarellotge individual entre Navarra i Logronyo, va obtenir la diferència definitiva. L’endemà, el sicilià Vincenzo Nibali (Bahrain) li va retallar 42 segons i tot feia pensar que li podia discutir el triomf a l’Angliru, però a l’hora de la veritat li van faltar forces i Froome va sentenciar. La resta de rivals de pes, els Aru, Bardet, Yates i Contador –que disputava l’última competició com a professional i ahir va ser homenatjat–, van estar sempre lluny i no el van amenaçar mai. El tercer graó al podi el va ocupar el rus Ilnur Zakarin (Katuixa).

Aquesta Vuelta engrandeix el palmarès del britànic i el situa a l’altura dels ciclistes de referència de tots els temps. Froome, el primer britànic que va guanyar la cursa espanyola, entra al club dels corredors amb més d’una gran volta al sarró i ara inicia el compte enrere en els preparatius per conquerir París per cinquena vegada, la xifra màgica. L’últim ciclista que havia conquerit dues grans curses per etapes en una mateixa temporada va ser Contador el 2008. Mentre que el doblet Tour i Vuelta tan sols l’havien firmat els francesos Jacques Anquetil (1963) i Bernard Hinault (1978).

D’altra banda, els corredors catalans han tingut un paper actiu durant les tres setmanes i Marc Soler, 48è, va ser el més ben classificat després de l’abandonament, dissabte, de David de la Cruz.