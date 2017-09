El COI ratificarà avui París 2024 i Los Angeles 2028

L’assemblea del Comitè Olímpic Internacional (COI) votarà avui, a Lima, la ratificació de l’acord tripartit entre l’organisme i les ciutats de París i Los Angeles, que seran la seu, respectivament, dels Jocs Olímpics del 2024 i el 2028. S’espera un vot gairebé unànime a favor d’aquest pacte sense precedents, que arriba després que no hi hagués més candidatures que les de la capital de França i la metròpoli californiana per a l’organització dels Jocs posteriors als de Tòquio 2020. Amb aquesta decisió, a més de garantir-se dues seus de primer nivell, el COI guanya temps per a la reflexió de la seva raó de ser i per pair que la realitat social del planeta ha canviat i que ja no es considera que organitzar els Jocs sigui una ganga.

París es va tancar des del principi a la possibilitat de ser la seu del 2028, entre altres raons per la necessitat d’assegurar ara els terrenys per a la seva Vila Olímpica. El seu punt fort és la possibilitat d’organitzar uns Jocs a un cost reduït gràcies al fet que el 95% de les instal·lacions ja estan construïdes o són temporals. La capital francesa només haurà d’afrontar la construcció de la Vila Olímpica i del centre aquàtic.

Los Angeles, en canvi, va acceptar embarcar-se en un projecte que la compromet els pròxims onze anys a canvi de substancials ajudes econòmiques del COI: segons els termes de l’acord que, molt probablement, se signarà avui, té garantits 2.000 milions de dòlars en concepte de drets de patrocini i televisió –haurien estat 1.700 el 2024–, més un percentatge del benefici dels Jocs que pertocarien al COI. A més, per primera vegada una ciutat rebrà per avançat una part d’aquestes quantitats, 180 milions, en còmodes terminis a partir del gener del 2018. Tot i així, l’Oficina Administrativa de Los Angeles ha advertit dels riscos que pot comportar adaptar a una nova data el pressupost que la ciutat havia dissenyat per als Jocs del 2024, que era de 5.300 milions de dòlars. Sigui com sigui, la lupa que la comissió d’avaluació del COI posa habitualment en el pressupost de les candidates no apareixerà en aquesta ocasió, en nom d’un benefici més gran: garantir una seu olímpica pel 2028 en temps d’escassetat d’aspirants.