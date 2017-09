La champions estimula

El CN Terrassa enceta demà la participació catalana en l’àmbit internacional amb el debut en la primera fase de la lliga de campions a Banja Luka (Bòsnia i Hercegovina). Suposa la tercera presència dels vallesans en la màxima competició europea i una mostra més de l’aposta del club pel projecte waterpolista conscient que la participació en tornejos internacionals és un instrument vital per progressar. “Pugem un graó i ens situem en la competició continental més important en l’àmbit de clubs”, va explicar el delegat de la secció, Carlos Rodríguez.

Els vallesans van quedar entaulats al grup A i buscaran un dels dos bitllets per accedir a la fase següent juntament amb els amfitrions del Banja Luka, l’OSC Budapest, el Sintez Kazan rus i el Portuense portuguès. Avui s’inicia el torneig, encara que els catalans debuten demà. El conjunt dirigit per Dídac Cobacho començarà amb una sessió doble amb contrastos. Al matí, s’enfrontaran amb els hongaresos, que en principi són el bloc més potent i els principals favorits a acabar primers de grup. Serà un bon termòmetre per mesurar el seu estat de forma. I a la tarda, jugaran contra el Portuense, presumiblement l’equip més dèbil, però els catalans s’hauran de sobreposar a l’esforç matinal. Si la lògica s’imposa i el Terrassa tanca el primer dia amb un triomf, es jugaria la classificació en les dues jornades següents amb els dos rivals directes. Dissabte es veurà les cares amb el Sintez Kazan i diumenge, amb el Banja Luka.

Segons Cobacho “l’OSC Budapest, és el clar favorit”. “És el segon millor equip d’Hongria i ha estat jugant els darrers anys la lliga final de la Champions. Està fet per mirar de classificar-se per a la final eight.” Mentre que dels rivals directes per a la segona posició considera que “el Kazan és un conjunt econòmicament potent que té quatre jugadors de la selecció. És poderós físicament i ofensivament fort, ja que disposa d’un bon llançament exterior”, i dels bosnians espera un equip “amb potència física i tir exterior”. Malgrat la dificultat, el tècnic considera que tenen possibilitats de classificar-se: “Aquest equip és capaç del millor, com ha demostrat les dues últimes temporades. Hi crec molt. És un conjunt jove, amb un creixement natural. En aquestes quatre setmanes de preparació ja he vist un salt.”

El capità, Òscar Aguilar, considera que el vestidor ha madurat amb la participació en l’Euro Cup el curs passat: “Ara tenim al davant una competició encara més gran. La Champions té més atractiu, té un component especial, que comporta que l’afrontis amb més il·lusió i més ganes.”