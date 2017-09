Dubtes i confirmacions

No hi ha res escrit i no només per sensacions arribaran els resultats, però l’aficionat al futbol sala català ha dipositat moltes esperances en el Barça Lassa i el Catgas Energia. Els blaugrana busquen consolidar enguany el projecte que van iniciar la temporada passada amb Andreu Plaza, i els colomencs, que han fet un rentat de cara exhaustiu a la plantilla, anhelen fer un pas endavant que els situï entre els candidats a inquietar el grup de favorits a tot que formen El Pozo, el Movistar Inter –que ahir va fer oficial la renovació fins al 2020 de Ricardinho, el seu gran referent– i el mateix Barça Lassa.

“La lliga és la competició que volem”, explica el tècnic del Barça Lassa, Andreu Plaza, en una entrevista al web del club. La direcció esportiva, però, ha fet tres retocs de luxe que fan que l’equip blaugrana sigui (encara més) candidat a tot. L’arribada de tres homes de talla mundial com Léo Santana, Esquerdinha i Rivillos donaran un plus diferencial a un conjunt que, segons el seu capità, Paco Sedano, “encara està en procés de millora però està molt més madur que la temporada passada”, comenta. La lliga, que l’any passat se li va escapar al Barça per petits detalls, comença demà a Tudela amb un Ribera Navarra farcit de joves jugadors fets en les categories inferiors blaugrana.

Per la seva banda, el Catgas Energia, que debuta avui (21.15 h, Esport 3) contra el Cartagena, encara té molta feina per fer. “Estem verds perquè hem tingut un estiu molt mogut i hem canviat moltes peces. Però hem aprofitat prou bé les setmanes de la pretemporada. En l’aspecte tàctic, en l’aspecte físic, i també per fer cohesió de grup”, explica Pablo del Moral, un dels pocs jugadors que no han marxat de l’entitat colomenca aquest estiu. El jugador madrileny considera que l’equip no és millor ni pitjor que la temporada passada però que està molt compensat i, en general, té moltes ganes de reivindicar-se. “M’ha agradat molt que jugadors de talla mundial que ho han guanyat tot s’entrenen i lluiten per guanyar-se els minuts com si fossin juvenils”, comenta Del Moral.

Tot i que la direcció esportiva fa temps que insisteix en la professionalització per fer un pas endavant, la plantilla, una combinació de joventut atrevida i experiència de quirats, es mostra prudent. “De moment marquem-nos estar entre els vuit primers per entrar en el play-off. Després, ja ho veurem”, analitza Del Moral, capità juntament amb els nouvinguts Ari i Cristian.