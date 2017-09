Lídia Rodríguez veu la llum

Amb el dit índex alçat i fent un petó al cel, la vallesana Lídia Rodríguez (Cornellà Atlètic) va travessar la meta com a vencedora de la Cursa de la Mercè amb rècord de la prova inclòs (34:12 per 34:14). La corredora internacional va posar fi a dues temporades marcades per les lesions que pràcticament li havien fet perdre l’esperança de tornar a competir. Una osteopatia de pubis que no es va diagnosticar a temps va suposar un autèntic calvari i va comportar altres lesions a l’excampiona estatal de 5.000 m (2015) i 10.000 m (2013-15) que ahir va tornar a veure la llum. “A final de juliol vaig tornar a córrer per fer esport i salut, però em vaig anar a trobant bé i fins dilluns passat no vaig decidir inscriure’m a la prova. Després de la victòria estic molt més motivada i animada, i m’hauré de plantejar objectius més ambiciosos”, va admetre l’atleta de 31 anys que, de ben segur, encaminarà la seva carrera cap a les proves de ruta.

Si la cursa de Lídia Rodríguez va ser contra ella mateixa –no va tenir rival per la victòria–, el corredor marroquí de La Sansi Mourad el Bannouri es va haver d’esmerçar per deixar enrere el rubinenc Carles Castillejo, que aspirava a la seva 4a victòria. Al final El Bannouri també va vèncer amb rècord (29:24), 11 segons menys que Moustafa El Younes (2006). La Cursa de la Mercè, de 10 km, va aplegar 11.500 corredors.