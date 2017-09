La reivindicació de la casa

Va estrènyer els punts amb força i va obrir els braços mentre cridava amb ràbia per celebrar el gol que acabava de fer. Recordava Adolfo, fill pròdig de Santa Coloma amb qui manté una bona relació, quan celebra els gols. “És amic meu. De veure’ns al club i també perquè som del mateix barri. Va marcar una època a Santa Coloma i la marcarà al Barça”, explica Mario López, de 18 anys, que divendres es va erigir, amb dues dianes, en el principal protagonista en l’empat entre el Catgas Energia i el Cartagena. “Em sap greu perquè el resultat final no era l’esperat, però sempre ho recordaré”, explica el jove jugador colomenc que enguany és la primera temporada que té fitxa del primer equip. Tot i que entrava en les dinàmiques de la primera plantilla i va debutar a Múrcia jugant uns minuts en el partit contra El Pozo en la jornada 2 del curs passat, el colomenc no havia disposat mai de tants minuts com l’altre dia. “Estic molt agraït a l’Óscar per la confiança, però tinc clar que m’hauré de seguir guanyant els minuts amb treball i esforç”, comenta. Les baixes de Javi Rodríguez i David Álvarez van ajudar que Mario entrés en la segona rotació del partit contra el Cartagena i amb dues dianes similars –dos xuts secs i rasos– es va guanyar la confiança de l’entrenador. “Si té l’actitud que ha tingut durant els minuts que ha jugat, aquesta temporada tindrà un rol important. Ha estat el millor. Ell es guanyarà els minuts que li donarem. És la nota positiva del primer partit de lliga”, comentava el tècnic del Catgas Energia, Óscar Redondo, després del duel.

Tot i els dues dianes del partit de l’altre dia a Santa Coloma, Mario es defineix com un jugador de perfil defensiu. “Soc fort, contundent i potent. I, això sí, considero que defineixo bé quan tinc arribada”, explica el colomenc. En la seva posició, Mario assegura que s’emmiralla amb Rubén, capità i emblema de l’entitat fins fa un parell de temporades. “Excepte un primer any al col·legi, he jugat tota la vida al Catgas Energia i, clar, el Rubén és un referent. Per posició i per les seves virtuts com a professional i persona”, analitza Mario. Després del magnífic partit i els dos gols, però, el tanca colomenc va tornar ahir a la feina. “Em toca seguir treballant i escoltant els consells d’Ari, de Cristian... jugador de qui vull aprendre cada dia”, conclou el jove talent colomenc.