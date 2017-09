Un altre 10 argentí del Barça que xuta entre els pals

Ve de l’Argentina, juga al Barça i porta el dorsal 10 a l’esquena, però no és Leo Messi. El seu nom és Bautista Guemes i, des d’aquesta temporada, juga a l’equip de rugbi de l’entitat blaugrana, que, diumenge passat, va debutar en la lliga de divisió d’honor. “Òbviament, el futbol i el rugbi no tenen la mateixa dimensió aquí. És només una coincidència que porti el mateix número que Messi. No, no el conec... Seria increïble, el somni de tots els argentins”, comenta a aquest diari, amb un somriure. Guemes va jugar a l’Universitario de Buenos Aires, el club on es va formar, entre el 2010 i el 2014, abans d’emigrar a Europa i provar sort a Itàlia, al Benetton Rugby Treviso, i a França, a l’Sporting Union Agen Lot-et-Garonne, amb el qual va disputar el Top 14. El mes de juny passat, després de parlar amb Tomi Garcia, va decidir deixar Aquitània i venir a Catalunya. “Em va parlar del projecte que té al cap i em va agradar”, explica. L’entrenador del Barça, per la seva banda, no escatima elogis quan parla de Bautista Guemes: “És el millor obertura que he entrenat mai. Per a mi suposa un repte important poder ajudar-lo en la seva carrera. És gran en tot, i això només s’aconsegueix sent un bon company. No trobo cap defecte en el seu joc ni en la seva formació.”

Bauti Guemes és un dels jugadors de bon nivell que han arribat aquest curs a la divisió d’honor, procedents de llocs del món on el rugbi és un dels esports principals, que anys enrere era impensable veure jugar en la competició estatal. En el seu cas va pesar molt la possibilitat de poder vestir la samarreta “d’un club tan gran i amb tanta història” com és el FC Barcelona. “He vist jugadors amb projecció en la lliga. Al meu equip he trobat companys que saben i entenen de rugbi i que, per damunt de tot, són bones persones”, diu l’obertura argentí. Segons el que es va veure diumenge passat, en el primer partit del campionat, tot i la derrota al camp del VRAC Quesos Entrepinares, aquest Barça fa bona pinta. “Ho donarem tot per lluitar pels primers llocs”, assegura Guemes, que va tenir una actuació molt destacada contra l’actual campió de la divisió d’honor, convertint sis de set intents de xuts a pals. “Em vaig sentir bé, còmode amb l’equip, i no mentiré, una mica cansat al final del partit. Vaig jugar bé perquè l’equip va jugar bé. Si seguim així anirem pel bon camí”, sentencia.