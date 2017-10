Aguanten tant com poden

La gesta del 30 d’abril, en la final de la copa, no es va repetir, i ahir la Santboiana va perdre la supercopa, també a Valladolid, al camp del seu rival. Al davant tenia el campió de lliga i un dels equips més en forma de l’Estat, construït amb un dels pressupostos més grans de la divisió d’honor: el VRAC Quesos Entrepinares. Els catalans, però, van contradir les males sensacions deixades durant el primer mes de competició, en què han perdut tres dels quatre partits que han disputat, van donar la cara i van resistir fins que el pes del seu contrincant els va caure al damunt. De fet, van arrencar posant-se al davant amb dos xuts entre pals d’Albert Millán (0-6, en el minut 10). El VRAC es va estrenar amb un altre cop de càstig i, quan les defenses es van obrir i es va jugar més a la mà, va aconseguir el primer assaig, aprofitant una touch amb Guille Mateu com a protagonista (10-6, en el minut 20). Paolo Ragazzi, que havia entrar al lloc del lesionat Aleix Buira en el minut 5, va contestar signant de seguida un altre assaig que tornava a avançar la Santboiana (10-13 en el minut 23, després de la transformació de Millán). L’acció següent va suposar l’empat dels castellans, amb xut entre pals transformat per Álvaro Ferrández (13-13, minut 27). El degà es va defensar amb dents i ungles, però no va poder evitar un nou assaig del seu rival abans del descans, obra de John Wessel Bell, que, amb la consegüent transformació va deixar el resultat en 20-13 a la mitja part.

En el segon període no hi va haver opció per a la Santboiana. El Quesos Entrepinares va sortir decidit a trencar el partit i, tot i que va trigar 10 minuts a aconseguir-ho, va acabar assolint una marca, signada per Nathan Paila, que va passar Tomás Carrió (27-13, minut 51). Millán va retallar la distància amb un altre cop de càstig (27-16, minut 56), però l’avantatge local es va incrementar amb un nou assaig de Pedro de la Lastra, amb transformació de Carró (34-16, minut 61), i amb dues marques més, de Gavidi i De la Lastra, que van resultar definitives (46-16, minut 74). Quan faltaven 30 segons, la Santboiana va tancar el resultat amb un assaig del capità Rubén Sanz i una transformació d’Ethan Woodmass.