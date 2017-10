La novena simfonia

El CN Sabadell Astralpool va segellar la novena supercopa de nou edicions després d’una remuntada incontestable. L’equip vallesà va tancar l’etapa de Nani Guiu com a gran dominador de les competicions estatals i ha iniciat una nova era, amb David Palma a la banqueta, amb la mateixa dinàmica guanyadora. Fa dues setmanes va assolir el títol de la copa Catalunya i ahir va conquerir la Supercopa Iberdrola amb autoritat.

La Sirena CN Mataró, l’etern aspirant, es va adaptar millor a l’escenari, la piscina Nazaret de València, i va tancar el primer quart amb un parcial d’1-4. El conjunt de Florin Bonca va carregar el joc d’atac per la banda dreta i va veure porteria amb facilitat amb llançaments de les esquerranes Helena Lloret i Ciara Gibson, i un contraatac culminat per Carla Graupera. Després d’un temps mort, les sabadellenques van aturar l’embranzida mataronina amb un gol a boca de canó de Maica García. Amb tot, La Sirena estava molt endollada i Clara Cambray tornava a ampliar les diferències després d’una gran assistència de Gibson. El panorama va canviar radicalment en el segon quart. El CN Sabadell va ajustar la defensa i va imprimir major velocitat a les seves accions d’atac per sorprendre les rivals en el seu replegament. Les vuit vegades supercampiones van exhibir tot el seu arsenal ofensiu, amb canonades de Bea Ortiz, vaselines de Judit Forca o xuts des de la boia, amb Maica García i Paula Leitón com a protagonistes. Ciara Gibson, de penal, va ser l’única que va poder frenar momentàniament (3-5) l’allau de joc vallesà.

A la mitja part, el parcial encara era igualat (6-5), però el CN Mataró es va encallar en atac i en setze minuts ja no va ser capaç de tornar a perforar la porteria defensada per Laura Ester. Després del descans estiuenc, Maica García torna a estar concentrada al cent per cent en el waterpolo i ahir va ser escollida la jugadora més valuosa de la final després de les tres dianes que va endossar a l’equip maresmenc. La veterana Pili Peña i dos gols més de Forca van tancar un parcial de 7-0 demolidor (10-5), que deixava el partit sentenciat abans de l’últim quart. De fet, en els últims 8 minuts ja no es va moure el marcador, tot i que La Sirena va desaprofitar nombroses superioritats numèriques (1 de 8). El CN Sabadell i el CN Mataró es tornaran a veure les cares dissabte vinent (11 h a Can Llong), en la primera jornada de lliga.