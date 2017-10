El Tirol diu que no als jocs del 2026

La regió austríaca del Tirol va refusar en un referèndum que la seva capital, Innsbruck, presenti una candidatura per organitzar els Jocs Olímpics d’Hivern de l’any 2026. A falta de confirmar els resultats, el no va aconseguir un 53,35 per cent del vots i el sí, un 46,65. És la tercera vegada que es refusa en una votació que Innsbruck sigui candidata a organitzar uns Jocs d’Hivern. Abans havia estat en els anys 1993 i 1997, en què només es va preguntar als ciutadans de la capital. En aquesta ocasió, es va ampliar la consulta a tota la regió pensant que hi hauria més suport, però no va ser així. Aquest cop la ciutat d’Innsbruck va votar sí amb un 67,41 per cent. La capital tirolesa ja va organitzar els Jocs d’Hivern els anys 1964 i 1976. El president del Comitè Olímpic Austríac, Karl Stoss, es va mostrar decebut i va afirmar: “Ha sigut un gran shock, però això és part de la democràcia directa i s’ha d’acceptar.”

Preguntar a la població en un referèndum si vol que la seva ciutat presenti una candidatura per uns Jocs es va fent habitual i en els darrers temps ciutats com Hamburg i Munic (Alemanya), Berna i Davos (Suïssa) i Cracòvia (Polònia) ho han fet i els ciutadans ho han refusat. També els governs, els ajuntaments o els parlaments han tancat directament la porta olímpica.

Després dels problemes que el Comitè Olímpic Internacional va tenir per trobar seus per als Jocs d’Estiu del 2024 i el 2028, va simplificar la fase de candidatura per als d’Hivern del 2026. Va ser per seduir les millors estacions d’esquí, però no està tenint èxit. L’executiu suís va ajornar fa uns dies la decisió sobre la candidatura de Sion, mentre que Calgary (Canada) i Salt Lake City (Estats Units) han mostrat interès però no hi ha res en ferm. El COI ha de decidir qui organitza els Jocs d’Hivern del 2026 la tardor del 2019.