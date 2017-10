Froome coneixerà la clau per entrar al club dels cinc

Chris Froome (Sky) no fallarà avui a la cita al Palau de Congressos de París. És un dels més interessats a conèixer tots els detalls del Tour 2018, que es presenta avui a la capital francesa, per començar a preparar l’estratègia per intentar accedir al selecte club de corredors amb cinc victòries en la gran cursa ciclista francesa del qual són membres d’honor Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Tampoc hi faltaran corredors que tenen previst posar aigua al vi i estampar el seu nom al palmarès per primera vegada, com Romain Bardet (AG2R), Richie Porte (BMC), Nairo Quintana (Movistar), Thibaut Pinot (FDJ), Rigoberto Urán (Cannondale) i Tom Dumoulin (Sunweb).

La propera edició del Tour tornarà a alçar el teló en territori francès després que enguany ho hagi fet des de Düsseldorf. La zona escollida és la Vendée, a l’oest de l’hexàgon, amb una etapa entre Noirmoutier-en-l’Ile i Fontenay-le-Comte.

Encara que ASO, l’empresa organitzadora de la prova, intenta mantenir el secretisme fins al final, diversos mitjans de comunicació han avançat algunes de les principals novetats com per exemple que la primera referència es podrà prendre en la tercera etapa amb una contrarellotge per equips de 35 quilòmetres.

Un altre dels moments àlgids podria ser el pas per alguns dels trams de les llambordes més emblemàtiques de la París-Roubaix com ja es va fer el 2014. El Carrefour de l’Arbre podria formar part del menú i també el final al velòdrom de Roubaix. Un fet que sempre instal·la els nervis al pilot.

La primera etapa de muntanya sembla que podria descobrir un nou port inaudit fins ara en la història del Tour, el Pateau des Glières, sis quilòmetres a una mitjana de l’11%. Als Alps es recupera l’ascens a l’Alp d’Huez i podria acollir dues o tres etapes. Més rellevància sembla que se li ha reservat als Pirineus, que es convertiran en protagonistes i jutges durant l’última setmana.

En la penúltima jornada podria ser decisiva per a la classificació general amb una contrarellotge de 29 quilòmetres pel País Basc del Nord, abans del final clàssic a París. Sembla que podria ser l’únic test contra el rellotge individual, encara que no es descarten sorpreses que avui quedaran al descobert.