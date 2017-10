Sinergia blaugrana

El Barça ha començat la superlliga amb empenta i s’ha situat líder amb dos triomfs en dues jornades sense cedir cap set. Els blaugrana estan empatats amb sis punts al capdavant amb l’Unicaja Almeria, el Volei Palma –vigent campió– i el Terol, o sigui amb la flor i nata de la categoria. “El lideratge ens dona força i ens fa il·lusió. Tant de bo al final de la primera volta estiguem lluitant per jugar la copa, el primer objectiu. El final és consolidar-nos sense oblidar que som un equip amateur d’una secció amateur d’un gran club i que pretenem potenciar la base i atraure jugadors catalans d’arreu”, assenyala el tècnic David Lorente. Setè el curs passat, el Barça s’ha reforçat i s’ha mostrat com un bloc sòlid –0-3 a Castelló i 3-0 contra el Vecindario–. L’experimentat Sergi Arranz, el col·locador, està dirigint molt bé els seus companys i l’equip ha mostrat una notable força a la xarxa amb el sabadellenc Marc Altayó i el búlgar Ivan Blasev de centrals. El francès Guillaume di Betta està rendint en atac (27 punts), la recepció funciona i tot el grup col·labora en la sinergia ben apuntalat en defensa. Aquest aspecte va ser clau en el segon set contra el Vecindario. Segons Lorente, les causes de la bona marxa tenen l’embrió en la planificació. El calendari és l’altre factor: “Ens ha permès guanyar dos partits amb fermesa. Ara jugarem a Palma, el campió i després rebrem el Terol, campió de la supercopa. Seran dos partits complicats.”