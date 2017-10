El Baldiri Aleu i la Teixonera no surten per la televisió

Per diferents motius, la Federació Espanyola de Rugbi no permet la transmissió televisiva dels partits que els dos equips catalans de la divisió d’honor jugaran com a locals aquesta temporada. En el cas de la UE Santboiana, el fet que Heineken sigui el patrocinador de la màxima categoria del rugbi estatal impedeix l’aparició d’anuncis d’altres marques de cervesa, com és el cas d’Estrella Damm, un dels patrocinadors principals del club del Baix Llobregat. “Estem d’acord que el patrocinador principal de la lliga tingui una visibilitat notable, però no que es prohibeixi l’aparició d’altres marques del seu ram. Aquesta exclusivitat és exagerada”, lamenta Miquel Martínez, el president del degà, a L’Esportiu. Des de Madrid, José Manuel Moreno, responsable de comunicació de la federació espanyola, confirma aquesta circumstància i matisa que els partits al Baldiri Aleu es podrien transmetre si els anuncis d’Estrella Damm no fossin visibles. “Tapar els anuncis de Damm comportaria un cost econòmic massa elevat, no val la pena”, sentencia Martínez en aquest sentit. Tot i ser l’actual campió de copa, la Santboiana té molts problemes per trobar patrocinadors. Si cap dels partits que es jugaran al seu camp no es pot veure per televisió, les dificultats de seduir altres empreses seran encara més grans. “El Santander no prohibeix anuncis d’entitats bancàries als estadis de futbol i és el patrocinador de la LFP”, assenyala Martínez en aquest sentit.

Per si no n’hi hagués prou, el president de la Santboiana es queixa també que el seu club rep un tracte diferent del que rep el VRAC Quesos Entrepinares, que té el patrocini d’Estrella Galícia. Diumenge passat, els jugadors de l’equip castellà van disputar la final de la supercopa, precisament contra el Sant Boi, amb el logo d’aquesta marca de cervesa al pit, i el partit es va poder seguir per Teledeporte. “Tenen l’anunci a la samarreta i no el poden treure”, assegura Miquel Martínez que va comentar Álvaro Feijoo, el president de la federació espanyola, en aquest sentit. Una resposta que subscriu José Manuel Moreno: “Només es prohibeix la publicitat estàtica, no la de la samarreta.” Tot plegat és vist pel president de la Santboiana com un greuge comparatiu. “Qui fa que la lliga tiri endavant som els clubs. I si ens imposen un patrocinador d’aquesta manera, em sembla que no juguem tots en les mateixes condicions”, sentencia.

El cas del Barça és diferent. La Teixonera, on juga habitualment els seus partits l’equip blaugrana, no reuneix les condicions que demana la FERugby per acollir una transmissió televisiva perquè no té graderies. “És una qüestió d’imatge, no és el marc adequat”, assenyala José Manuel Moreno. Paco Peña, el delegat de la secció, assegura que ha iniciat tractes amb l’Ajuntament de Barcelona per jugar algun partit a La Foixarda, on sí que hi ha graderies. “Crec que ho hauríem de fer sense cap cost per part nostra, perquè estarem promocionant el rugbi i la ciutat”, afegeix. No serà fàcil, en tot cas, trobar una data adequada, ja que a la Foixarda hi juguen el BUC, el Gòtics i l’INEF. “Barcelona hauria de disposar d’unes instal·lacions municipals dignes per al rugbi”, reclama Peña. En les transmissions dels partits de la divisió d’honor que es poden seguir al web de la federació espanyola, el FC Barcelona és l’equip que té més visualitzacions. “Si no fan els nostres partits a casa, qui més perdrà és la federació”, conclou Paco Peña.