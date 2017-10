“No sento pressió, sé que serem a les finals”

La presència de David Palma a la banqueta de l’Astralpool Sabadell, el dominador absolut de les competicions estatals i quatre cops campió d’Europa els últims anys de la mà de Nani Gui, és el canvi més rellevant del nou curs waterpolista femení. És un home de la casa i va ser vuit anys capità del primer equip. Va guanyar dues supercopes i dues copes del Rei i, des que va penjar el casquet, ha passat per totes les categories com a tècnic. Ara li ha arribat l’hora de capitanejar un vaixell de luxe.

El va sorprendre l’oferta?

Sí, suposo que com a tothom. D’entrada m’havien fet una proposta de coordinador. Em vaig quedar parat. Però no vaig dubtar, em canviava tota la logística familiar, però un entrenador de casa no ho podia rebutjar.

Comença la lliga, però ja heu recordat el potencial en la copa Catalunya i la supercopa?

L’equip no ha sofert cap modificació important. Hem cedit la Maria Elena i hem tingut la baixa de la Clara. Però el bloc base continua i tenim moltes jugadores de gran qualitat i crec que som l’equip a batre. Els dos títols ens han enganxat en plena pretemporada, em quedo amb la lectura positiva que per exemple a la copa Catalunya hi vaig anar amb sis baixes i vaig convocar algunes jugadores del filial i del juvenil i pensava que podíem plantar cara al Mataró, però veia complicat guanyar, i la veritat és que va anar molt bé.

Entrar en un equip amb dinàmiques consolidades deu ser complicat, com s’hi ha trobat?

Ens han rebut d’una manera fantàstica. És un grup molt professional i humanament molt bo. No tinc la intenció de canviar gaires coses, però sí fer les pinzellades personals com a entrenador. Quan tens un equip de tanta qualitat no pots pretendre arribar i dir que el que s’ha fet fins ara no serveix. Mantindrem el que funciona i treballarem allà on creiem que podem millorar. El sistema d’entrenament és bastant diferent.

Quin és el seu segell?

La meva filosofia és que doni el cent per cent. Intentaré que al dia a dia millorin individualment i això millorarà el col·lectiu. I que la consecució de títols sigui una conseqüència de tot això. Que cada jugadora tingui un dia a dia positiu. Quan una jugadora s’entrena i té la sensació que està cuidada i entén per què fa les coses d’una manera, el retorn que hi ha és brutal. M’agradaria un equip afilat, que surti al contraatac molt ràpid, actiu en defensa, i generar molt contraatac com es feia en temporades anteriors. Estem treballant la manera de trencar defenses que ens feien equips com l’Olympiacòs, aquí sí que tenim molt terreny a explorar i a millorar quant a mobilitat de pilota i de posicions. Pensem molt en la Champions, em faria molta il·lusió recuperar el títol.

La Maica va renunciar al mundial perquè estava saturada, com l’ha trobada?

Ha arribat fantàstica, amb unes ganes brutals. Els canvis sempre diuen que són positius. Feia deu anys que no parava i ens ha anat bé perquè ha desconnectat tres mesos i també li ha anat bé per recuperar-se físicament. A part li donarem l’oportunitat d’agafar diverses posicions en atac i això li amplia les opcions de fer coses a l’aigua i se sent molt realitzada.

Destaca la baixa de Clara Espar... Per què en va prescindir?

Va ser una decisió bàsicament econòmica. És una jugadora amb molt recorregut i hauria encaixat molt bé.

I en el capítol d’altes què destacaria?

L’any passat la Kiley Neushul va suplir l’Anni Espar i ara coincidiran totes dues i crec que pot ser brutal. Són jugadores que defensen molt bé, surten al contraatac i són molt creatives en el joc d’atac. Tenen molt waterpolo. Després hi ha joves del planter que van pujant, m’agrada que les jugadores del primer equip formin les del futur.

Se sent un privilegiat o pressionat pel repte que té?

És divertit. M’han preguntat molts cops que el Nani ho havia fet molt bé i si tenia pressió. És cert que ho va fer molt bé. Però no sento pressió, m’ho prenc com una oportunitat. Sé que l’equip serà a les finals. És un equip que ha de guanyar títols, però per guanyar una Champions hi ha molts matisos.