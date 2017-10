La Santboiana, amb el cap en la copa

El Barça i la Santboiana jugaran partits d’especial atractiu aquest cap de setmana, en la cinquena jornada de la divisió d’honor. Avui, a dos quarts de cinc de la tarda, el Sanitas Alcobendas visitarà la Teixonera i posarà a prova els blaugrana. Els madrilenys són clarament superiors en pressupost, però després dels primers quatre partits, han signat el mateix balanç que l’equip de Tomy Garcia, tres victòries i una derrota, i han caigut contra el mateix rival, el VRAC Quesos Entrepinares. “Defensarem el nostre camp davant d’un dels favorits al títol”, assegura Paco Peña, el responsable de la secció.

El torn de la UE Santboiana arribarà demà diumenge a les 12 del migdia, al camp de Fadura, on es veurà les cares amb el Getxo en un partit que va més enllà de l’enfrontament entre dos dels últims classificats. Està en joc ni més ni menys que l’accés a la semifinal de la copa. Enguany, els semifinalistes d’aquesta competició, de la qual el Sant Boi és l’actual campió, es decideixen a través dels resultats en la lliga de quatre grups de tres equips. L’Ampo Ordizia, que va caure al Baldiri Aleu fa dues setmanes (29-22), i el Getxo són els rivals dels del Baix Llobregat. Per tant, una victòria aquest diumenge els posaria a només una eliminatòria de la final de copa, a més de donar-los oxigen en la lliga. “És un partit doblement important per a nosaltres. Més, fins i tot, que la supercopa que vam jugar la setmana passada”, explicava Josep Balselobre, un dels homes forts del vestidor, a L’Esportiu. El Getxo, que va rebre un sever correctiu la jornada passada, al camp del SilverStrom El Salvador (94-7), i que ocupa l’última posició en la lliga, amb cap victòria i només dos punts, no sembla l’escull més difícil.

Pel que fa al FC Barcelona, es jugarà el seu futur en la copa contra l’Hernani, a qui va colpejar fort (62-12) en l’últim partit que va disputar a La Teixonera, i contra el Senor Independiente de Santander, amb qui s’enfrontarà la propera jornada.