Kilian Jornet s’opera i estarà sis mesos de baixa

Kilian Jornet va passar ahir pel quiròfan per operar-se de les dues espatlles i necessitarà entre cinc i sis mesos de recuperació. Des de feia anys tenia problemes de luxacions i subluxacions derivades d’un accident d’esquí i ha aprofitat aquesta tardor per solucionar-ho. El juliol passat es va fer una luxació a l’espatlla esquerra en el transcurs de la Hardrock 100 a Colorado, els Estats Units, se la va immobilitzar i va acabar guanyant la prova.

El cerdà ha estat operat pels traumatòlegs Josep M. Buló i Jaume Vilaró en presència del seu metge personal, el doctor Daniel Brotons, a la clínica Teknon de Barcelona i, segons ha informat el seu gabinet de premsa, no hi ha hagut cap complicació. Jornet s’ha sotmès a una reinserció del làbrum glenoïdal de cada espatlla. Els metges preveuen que necessitarà entre cinc i sis mesos per recuperar-se al cent per cent. En la primera fase, l’esportista de muntanya portarà les espatlles immobilitzades entre tres i cinc setmanes per, després, començar la recuperació de la mobilitat de les espatlles.

Kilian Jornet ha explicat els motius i el moment de l’operació: “Em podien portar problemes en la meva vida esportiva, i per això he decidit que era el moment d’operar-me per evitar més complicacions. Ho he fet ara perquè la tardor és la temporada menys carregada de competició.” El corredor de muntanya cerdà ha ajornat la Bob Graham Round, que era el repte que li quedava pendent per a aquesta fase de la temporada. Jornet també va explicar: “Aquesta tardor me l’agafo amb molta calma. Vull recuperar-me bé, tant de l’operació com de la primavera i de l’estiu tan intensos, amb l’Everest i unes quantes curses arreu del món.” El cerdà ha manifestat que aprofitarà aquesta aturada d’entrenaments i de competició per recuperar el seu cos: “Des del 2006 que no descansava més d’una setmana seguida, així que al meu cos també li anirà bé la regeneració.”

Tota l’atenció de Kilian Jornet se centrarà en els propers mesos en la seva recuperació, i no es vol plantejar què farà després. “Una vegada estigui al cent per cent decidiré quina és la planificació per a l’hivern. De moment només penso a recuperar-me i poder tornar a entrenar-me amb normalitat”, manifesta Kilian Jornet.