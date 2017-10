La Champions més selecta

La revolució ha arribat a les competicions europees de clubs d’handbol. La federació europea (EHF) va anunciar ahir els canvis previstos a partir del curs 2020/21, en què el seu producte més preuat, la lliga de campions, canviarà totalment de format amb únicament dotze equips, ampliables a catorze o setze, que disputaran una lligueta a doble volta. Els integrants d’aquesta lliga seran els vuit campions de les lligues més potents, més quatre equips encara per determinar. Els vuit primers classificats de la competició accediran als quarts de final i els vencedors, a la final a quatre.

L’acord satisfà plenament els interessos del FC Barcelona. De fet, és una llarga aspiració de l’entitat blaugrana, que ha intervingut directament en la gestació dels canvis perquè l’acord s’ha produït entre l’EHF i el Fòrum Club d’Handbol, de la qual és president Xavier O’Callaghan, mànager de gestió de l’handbol del Barça. “Fa molts anys que lluitem per aquesta fita. El producte serà semblant a l’Eurolliga de bàsquet. L’avantatge és que nosaltres l’hem creat de bracet amb la federació. S’ha format una nova empresa, de la qual som socis al 50% els clubs, amb els drets d’imatge, i la federació, com a organitzadora de la competició. Farem un producte top, més atractiu i de més qualitat”, ressalta el dirigent blaugrana. L’acord es va signar el 16 d’octubre a Mallorca i en els pròxims mesos es podrà vendre el nou producte de tornejos europeus, del 2020 al 2030, a patrocinadors i televisió. Si bé hi haurà més partits a final de curs, la nova lliga de campions no ha d’afectar el funcionament de les competicions estatals ni tampoc els campionats de seleccions, perquè les dates es decidiran en el marc de la nova empresa, formada per dirigents de l’EHF i el Fòrum Club d’Handbol.

En les altres competicions continentals també hi haurà canvis. L’actual copa EHF, en la qual juga el Fraikin Granollers, sortirà reforçada, s’anomenarà lliga europea i estarà formada per 24 equips, distribuïts en quatre grups de sis. Els quatre primers classificats accediran als vuitens de final i després dels quarts es decidiria el campió en una final a quatre. La lliga de campions femenina estarà formada per setze equips repartits en dos grups. Després de la lligueta, els quatre millors passaran a quarts, que atorgaran les places de la final a quatre.