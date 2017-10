La dignitat, per sobre de tot

L’exatleta Andreu Ballbé (Barcelona, 1952), antic recordista català i estatal dels 800 m (1:46.59), va rebre fa uns dies una carta del president del Comitè Olímpic Espanyol (COE) convidant-lo a un “homenatge” als esportistes que van participar en els Jocs Olímpics de Mont-real i Innsbruck del 1976. En la carta se l’informa que en l’homenatge, previst per al 28 de novembre, hauria de rebre un diploma acreditatiu.

Ballbé ha respost a Blanco amb una llarga carta en què denuncia la repressió del govern espanyol –especialment l’1 d’octubre– i confirma que no participarà en l’homenatge i que renuncia al diploma. L’atleta s’acomiada de la carta amb un missatge vehement: “Ja em poden eliminar de la llista d’olímpics espanyols, perquè soc olímpic però ja no soc espanyol ni ho seré mai més. Per imperatiu legal el meu DNI ho posa, però espero que això pugui ser modificat en un futur molt proper.”

En la comunicació Ballbé recorda a Blanco el seu “adoctrinament franquista i religiós”. “Ens feien cantar el Cara al sol i fèiem Formación del espíritu nacional i, per tant, li puc garantir que no vaig ser mai adoctrinat com a català.”

Tot i l’educació que va rebre en espanyol, Ballbé recorda a Blanco que amb el pas dels anys s’ha adonat del “menyspreu” i “la humiliació” permanent que han patit a Catalunya: “És una Espanya única que no entén la diversitat, i per això li comunico que no assistiré al lliurament d’aquests diplomes.”

L’exatleta admet que va escriure la carta abans de l’últim episodi de la repressió espanyola, l’empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Amb tot, tenia motius de sobres per rebutjar la seva assistència a l’acte del COE. “La cançó d’ànims als agents de la Guàrdia Civil “a por ellos, a por ellos, olé” i la violenta acció de la seva policia l’1 d’octubre contra persones indefenses que només volien votar, una acció que no ha merescut cap condemna del seu Estat espanyol, sinó que els agressors han estat felicitats, m’ha donat un altre motiu per renunciar al diploma. Afortunadament, les violentes imatges, pròpies de l’època franquista, han fet la volta al món i han deixat en molt mal lloc la imatge d’Espanya, que ara només pot aplicar la seva censura als mitjans espanyols”, escriu Ballbé, que rebla que clausurar webs no serveix de res.

Ara porta l’empresa Championchip, pionera a Catalunya en l’ús dels xips per calcular els temps dels corredors en les principals curses de catalunya, sobretot en les maratons i mitges maratons. El seu posicionament polític ja el va enfrontar a l’antic president de la federació espanyola, José María Odriozola, que va intentar sense èxit que algunes curses fessin boicot a Championchip.