La Santboiana guanya en la lliga i en la copa

Divisió d'honor

J. 5

VRAC - Senor

32 - 21

Cisneros - El Salvador

40 - 62

Getxo - Santboiana

3 - 39

La Vila - Ordizia

24 - 35

FC Barcelona - Alcobendas

7 - 34

Hernani - Gernika

11 - 16

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

El Salvador 25

5 5 0 0 271 114

VRAC 24

5 5 0 0 190 97

Alcobendas 20

5 4 0 1 201 86

Senor 17

5 3 0 2 166 158

FC Barcelona 15

5 3 0 2 152 113

Santboiana 13

5 2 0 3 129 124

Ordizia 13

5 2 0 3 151 172

Gernika 12

5 3 0 2 90 113

Cisneros 7

5 1 0 4 126 163

Hernani 7

5 1 0 4 98 177

La Vila 6

5 1 0 4 106 160

Getxo 2

5 0 0 5 60 263

La propera (29-10-17)

Gernika-La Vila; Alcobendas-Hernani; Senor-Barça; El Salvador-VRAC; Santboiana-Cisneros; Ordizia-Getxo

Jornada rodona per a la Santboiana: va guanyar amb claredat al camp del Getxo, va pujar al sisè lloc de la classificació i disputarà la semifinal de copa, en haver superat els dos rivals de la lliga contra els quals es jugava aquesta classificació. L’equip de Lewis Williams va dominar el partit en tot moment i va sentenciar en una primera meitat en la qual només va encaixar un cop de càstig executat per Joel Bertero i va aconseguir quatre assajos, dos d’Afa Tauli i dos més de Martí Vicente, que li van atorgar un punt bonus. El resultat al final dels primers quaranta minuts era de 3-25 i res no va canviar després del descans. Els del Baix Llobregat van jugar a pler, amb un rival desendreçat i ple de jugadors joves. Van moure la pilota i van defensar sense problemes. Dues marques, signades per Nico Francisquello i Paolo Ragazzi, transformades totes dues per Albert Millán, que també havia aparegut en la primera meitat, van deixar el marcador en el claríssim 3-39 final.

La clau de triomf del degà va ser el domini de la seva davantera, que li va permetre progressar amb facilitat quan tenia la possessió i va dificultar l’atac del Getxo. Els punts aconseguits al Velòdrom de Fadura, a més de fer pujar la Santboiana a la zona de play-off, són una injecció de moral després d’un mal inici de temporada.