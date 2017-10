L’era de la volatilitat extrema

El tron del circuit femení WTA ha estat tradicionalment més volàtil que el masculí de l’ATP. Però mai abans cinc jugadores diferents se l’havien passat de mans en un mateix any com en aquest convuls 2017 en què han regnat, per aquest ordre, Angelique Kerber, Serena Williams, Karolina Pliskova, Garbiñe Muguruza i, ara, Simone Halep, que podria perdre el número 1 en la copa Masters. Amenacen la romanesa sis de les altres set participants: Muguruza, Pliskova, Venus Williams, Wozniacki, Svitolina i Ostapenko. Les quatre darreres serien la sisena reina del curs.

El regnat de la jugadora del CT Barcino Garbiñe Muguruza, actual número 2, va durar quatre setmanes. El més prolongat ha estat el de Kerber, que ha completat 18 setmanes en el 2017 en tres trams: 4+5+9. L’alemanya va iniciar l’any com a número 1, però va cedir contra Serena Williams, que va ser al capdamunt deu setmanes en dos trams (7+3) i després va plegar perquè estava embarassada. La txeca Karolina Pliskova va aguantar vuit setmanes i Halep compleix la tercera com a número 1. La romanesa va ser la 24a dona que arribava al cim des que es va crear la WTA el 1975. La primera va ser la mítica jugadora nord-americana Chris Evert. El rècord de longevitat regnant en la WTA el té l’alemanya Steffi Graf: 377 setmanes. Martina Navratilova, tennista txeca nacionalitzada nord-americana, s’hi va perpetuar durant 332 setmanes.

Pel que fa a canvis al capdamunt del rànquing en un mateix any, el 2008 es va produir un cas similar a l’actual quan quatre jugadores van lluir el primer lloc: la russa Maria Xaràpova, la sèrbia Ana Ivanovic, la també sèrbia Jelena Jankovic i la nord-americana Serena Williams.