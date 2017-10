“Demano que l’esport català es mantingui ferm”

Aquestes també són hores decisives per al futur de l’esport català, que quedarà afectat, com qualsevol altre àmbit de govern, si es fa efectiva la intervenció de l’executiu estatal en l’administració de la Generalitat a través de l’article 155 de la constitució espanyola. El secretari general de l’Esport, Gerard Figueras creu, però, que aquest és un moment per no afluixar: “El sector de l’esport sempre ha estat al costat del país d’una manera positiva, sense buscar l’enfrontament. Vull demanar que continuï igual de ferm, i que confiï en el que decideixin les principals institucions de Catalunya.” En una conversa amb aquest diari, Figueras va més enllà i no dubta a apel·lar a l’inconformisme de l’univers esportiu català, passi el que passi. “Si el cop d’estat acaba fent-se efectiu i ens convertim en un territori gestionat per Espanya, demano que no ens conformem a estar a les ordres d’un estat autoritari. Tenim una personalitat pròpia i l’hem de mantenir. Hem de continuar sent una referència, aquí les coses es fan ben fetes, en l’àmbit organitzatiu i en l’excel·lència esportiva”, sentencia. D’altra banda, el màxim responsable polític de l’administració esportiva catalana no s’està d’enviar un missatge encoratjador, que va més enllà de l’àmbit esportiu: “No els ho regalarem, no els donarem mastegada l’ocupació de la Generalitat i de les secretaries generals; estem preparats per respondre i fer que el procés culmini.”

De fet, com també passa en la resta dels organismes del govern català, les finances de la Secretaria General de l’Esport estan intervingudes des del 15 de setembre. Així, els pagaments i les subvencions que han de rebre clubs, federacions, entitats i fundacions de Catalunya no s’efectuen sense tenir l’aprovació de Madrid. Què pot passar, en tot cas, amb l’administració esportiva catalana si, finalment, l’Estat espanyol pren el control de la Generalitat? “La Secretaria General es dirigirà des de Madrid i els responsables polítics, per descomptat, deixarem de ser-hi, serem cessats”, considera el secretari general de l’Esport. “Hi haurà una estructura funcionarial que treballarà d’acord amb el que digui Madrid. Entenc que, tot i que ara depenem de la conselleria de Presidència, passaríem a dependre del Ministeri de Cultura i Esports, del qual és titular Íñigo Méndez de Vigo... I suposo que el Consell Superior d’Esports passaria per damunt de la Secretaria General d’Esports”, diu també.

Gerard Figueras vol advertir també que, en cas que el govern espanyol apliqui l’article 155, “hi haurà un retrocés de 40 anys, també en el món de l’esport català”. En aquest sentit, el secretari general, que ocupa el càrrec des del febrer de l’any passat, com no podria ser d’una altra manera, lamenta que l’organisme que presideix acabi en mans d’una delegació ministerial de Madrid. “Com l’INEFC, el Consell Català de l’Esport i el centre d’alt rendiment esportiu de Sant Cugat”, sentencia.