Pliskova apallissa Garbiñe

La txeca Karolina Pliskova va apallissar ahir la jugadora del CT Barcino Garbiñe Muguruza per un doble 6-2 en només 62 minuts i va segellar l’accés a les semifinals de la copa Masters en qualitat de campiona del grup blanc quan encara falta una jornada de la round robin. Pliskova va imposar la llei del seu servei, probablement el millor del circuit rivalitzant amb el de Serena Williams, i del seu magnífic cop de revés i va aprofitar l’apatia i el desencert d’una desdibuixada Muguruza que ni tan sols va tenir esma de fer baixar a la pista el seu tècnic per mirar de tallar l’hemorràgia. El primer set va ser una mica més lluitat. Pliskova va aprofitar les seves oportunitats i va certificar dos breaks en el segon i el vuitè jocs. Muguruza, espessa sobretot amb la dreta, només va signar un cop guanyador en el primer acte i no va rendibilitzar l’única pilota de trencament que va tenir. En el segon set, a més, va entregar el partit a partir del 2-0 tot i una revifada final estèril sumant dos jocs quan perdia per 5-0 i 40-0. Muguruza es jugarà demà el pas contra Venus Williams, que va derrotar la letona Jelena Ostapenko en un partit boig amb 20 breaks i 23 dobles faltes, una veritable esquizofrènia: 7-5, 6-7(3) i 7-5. Williams es va endur el primer set quan perdia per 3-5 i amb servei de la rival, i no va rematar la feina en el segon quan guanyava per 2-0.