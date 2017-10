Grans esperances

La fase principal de la lliga de campions aixeca el teló avui amb la presència de dos equips catalans, un fet inaudit les últimes temporades. L’Atlètic Barceloneta s’estrena en la competició –s’ha estalviat les fases preliminars– amb l’objectiu de tornar a classificar-se per a la fase final. L’Astralpool Sabadell, l’altre representant, ha tingut una actuació esplèndida fins ara i es pren les catorze jornades que es disputaran entre avui i el 9 de maig com una oportunitat per continuar fent créixer el projecte, encara que, si els resultats acompanyen, no es descarta que pugui endur-se un bitllets per a la final a vuit de Gènova.

El curs passat, l’Atlètic Barceloneta no va poder mantenir la dinàmica tan efectiva i es va quedar fora de la cita final després d’encadenar quatre fases finals. Per això ha tornat a bastir un projecte ambiciós que pivotarà al voltant de Felipe Perrone. Un jugador sinònim d’èxit. Va ser un dels artífexs de la victòria en la lliga de campions dels barcelonins el 2014 i també va conduir el Jug croat al tron continental el 2016. En la darrera edició es va haver de conformar amb el subcampionat en perdre la final contra el Szolnoki. “En tenim moltes ganes. El nostre objectiu és jugar molt bé la lliga de campions. Ens entrenem tot l’any per a partits com aquests”, explica l’hispanobrasiler.

Els barcelonins debuten a la piscina de Sant Sebastià amb l’Olympiacòs grec (19.30 h), un rival amb el qual han mantingut duels aferrissats els últims temps, encara que el curs passat no van compartir grup i els grecs es van plantar a la final a sis i van perdre contra el Jug. Els mariners tenen un objectiu clar, com avança un dels veterans del vestidor, Fran Fernández: “Aquesta temporada ens hem proposat resoldre tots els partits de casa amb victòria i arribar tan lluny com sigui possible.” Si les previsions de Fernández es compleixen, l’Atlètic Barceloneta no tindrà problemes per accedir a la fase final. Però l’equip té aspiracions més ambicioses i es pot plantejar competir per la primera posició del grup A amb vista a tenir un encreuament de quarts de final menys complicat. En aquest sentit, els principals rivals amb els quals es disputaria el primer lloc serien el Jug, l’OSC Budapest i el Brescia. “El grup és dur, tots els rivals poden arribar a la final a vuit”, diu el tècnic Chus Martín.

El campió per començar