Wozniacki reclama atenció

Caroline Wozniacki va fer ahir una exhibició de talent i recursos i va apallissar la romanesa Simona Halep, la número 1, per un esfereïdor 6-0 i 6-2, consumat en 63 minuts, que li permet segellar l’accés a les semifinals de la copa Masters. Implacable amb el servei –21/29 de punts guanyats amb el primer i 9/13 amb el segon–, va escombrar de la pista Halep en un primer set efímer en què la de Constanta no va trobar arguments. En el segon, la romanesa va reaccionar amb timidesa i fins i tot va disposar d’una única pilota de break quan perdia per 3-1, però no la va aprofitar. Incommensurable i presentant candidatura al títol, Wozniacki ja havia clavat un 6-0 i 6-2 a Elina Svitolina en la primera jornada. El segon duel del dia va ser aferrissat, amb alternances i continus trencaments: 7 per a Garcia i 5 en el compte de Svitolina. Després de dues hores i 44 minuts, la francesa va aconseguir el triomf per 6-7 (7),6-3 i 7-5, sentenciant amb un break en l’onzè joc del tercer set. Totes dues i Halep es jugaran demà l’altra plaça de semifinalista.