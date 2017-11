Goffin venç el romanticisme

Els romàntics van marxar ahir de l’O2 Arena de Londres amb la cua entre cames. Abatuts després d’un resultat inesperat (2-6, 6-3 i 6-4). Els amants del tennis d’escola que s’emmirallen amb Roger Federer com a gran referent van veure com el suís, contra tot pronòstic, deia adeu en les semifinals de la copa Masters. La solidesa de Goffin en el segon i el tercer sets va ser decisiva davant un Federer que es va relaxar en excés després de guanyar el primer amb autoritat. D’aquesta manera, el tennista belga es classifica per a la seva primera final d’una copa Masters i deixa la llegenda de Basilea sense la possibilitat de posar la cirereta daurada a una temporada magistral en què ha sumat dos Grand Slam –Austràlia i Wimbledon–, tres Masters 1.000 –Indian Wells, Miami i Xangai– i dos títols ATP més a Basilea i Halle. A més de tornar a situar-se al capdavant del rànquing ATP només superat pel seu rival i amic Rafa Nadal. La final a Londres era un colofó que havia humitejat les voluntats dels més romàntics. Goffin, que ja va superar Nadal en el primer partit del torneig, es veurà les cares avui amb Grigor Dimitrov, que va superar en tres sets Jack Sock en un duel de contrastos (4-6, 6-0 i 6-3). El tennista búlgar, anomenat Baby Fed per les seves similituds amb el mag suís, va preservar el tennis d’escola ahir a Londres i buscarà avui el seu primer títol de mestres en un duel entre dos dels talents emergents del tennis mundial (26 anys).

La tarda va començar bé per a Federer, que va trencar el servei del belga en el primer joc. Li va servir el trencament per adjudicar-se la primera mànega amb autoritat. Però, aleshores, Goffin es va deixar anar i Federer va ser víctima de l’elevada xifra d’errors no forçats (36). Els gestos corporals de Federer anaven canviant a mesura que passaven els jocs. però sobretot a les acaballes del segon set, quan Goffin li va salvar una pilota de trencament que hauria canviat el transcurs del duel. De fet, en la segona i tercera mànegues el suís no va aprofitar cap de les pilotes de trencament que va tenir.

L’altra semifinal va tenir un guió similar. Dimitrov, favorit, es va treure un pes de sobre després de perdre el primer set. En el segon va desplegar el seu millor tennis i va infligir un 6-0 a Sock. En els moments calents, al nord-americà se li va arronsar el braç i Dimitrov, que va disposar de cinc pilotes de partit, va acabar classificant-se per a la final.