Catalunya pateix i guanya en l’inici del mundial

L’estrena de la selecció catalana femenina en el mundial que s’ha començat a jugar a Balaguer va ser espectacular, amb una victòria contra França en el darrer minut del partit (3-2). Anna Herrando va culminar tot l’esforç, l’entrega i el treball de l’equip i a 53 segons del final va marcar el gol de la victòria. Avui Catalunya jugarà el segon partit de la fase de grups contra l’Argentina.

El partit es va posar de cara per a les catalanes en els primers minuts, ja que Carlota Planas va avançar Catalunya en el segon minut de joc. El conjunt francès va saber encaixar aquest gol inicial i va començar a tenir molta possessió de la pilota i a crear ocasions. Les jugadores dirigides per Christian Roldán també van fer lluir-se la portera francesa i en el minut 13 Susana Mallén va marcar el 2-0. La selecció francesa va pressionar la sortida de la pilota i va crear problemes a Catalunya, i abans del descans va tenir ocasions molt clares. A sis segons del final de la primera part Noémie Bauduin va marcar, i en el segon minut de la segona meitat Elodie Lizzano va empatar (2-2). Les catalanes van notar aquest gol i les franceses van disposar d’ocasions per avançar-se. La portera de Catalunya, Laia Peries, va fer grans aturades i va mantenir el marcador ajustat. Els dos equips van buscar la victòria i el gol del triomf va ser per a Catalunya.