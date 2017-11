“Brasil? Guanyar no seria lògic”

El seleccionador de Catalunya, Christian Roldan, coneix perfectament fins on pot arribar el seu equip en el mundial, lamenta els problemes físics d’algunes de les seves jugadores i reconeix la superioritat de les seleccions sud-americanes respecte a les de la resta del món. Després de caure clarament contra la selecció argentina, dijous li tocarà enfrontar-se amb el Brasil en els quarts de final. Missió impossible? Mai se sap.

Al marge dels resultats, com està vivint aquesta experiència de participar en un mundial jugat a casa?

Representar Catalunya en un campionat internacional és espectacular. A més, m’agrada molt la idea de poder mostrar a totes les nenes que, amb moltes dificultats, practiquen el futbol sala, que hi ha un espai per poder jugar professionalment. Som un exemple per a elles. Estem competint al més alt nivell d’aquest esport, i és una gran oportunitat per fer-lo créixer.

En el partit contra l’Argentina es va pagar car l’esforç fet el dia abans, contra França?

Sí, totalment. No és una excusa per a la derrota, ni de bon tros. Vam perdre perquè hi ha molta diferència de potencial entre l’Argentina i nosaltres, però també és veritat que, de mica en mica, vam anar perdent jugadores que no s’havien recuperat del dia anterior. Susana Mallen em va demanar el canvi de seguida i ja no va poder tornar, Elba Unzué no estava recuperada d’una gastroenteritis, Anna Herrando anava coixa des del partit contra les franceses i Carlota Gregori, el mateix. Tot plegat ho va fer més difícil encara.

La fase de grups ha deixat clar que hi ha molta diferència entre els quatre equips sud-americans i la resta.

Tots els entrenadors coincidim en què estem vivint dos tornejos paral·lels: el dels equips sud-americans i el de la resta del món. Els partits són igualats si no jugues contra una de les seleccions sud-americanes. Quan te’n trobes una... A qui menys gols han fet ha estat a nosaltres. I n’hem rebut sis.

Com explica aquest diferència?

Perquè quasi totes les seves jugadores són professionals. Una circumstància que aquí, a Europa i a la resta del planeta, no es dona.

Doncs en els quarts de final haurem de jugar contra el Brasil...

Òbviament, mirarem de donar la sorpresa, però serà dificilíssim. Pensi que en el campionat sud-americà i en el classificatori per al mundial, el Brasil ha quedat per sobre de l’Argentina… Tot i que amb l’Argentina no hi jugava Estefania Banini.

Llavors és impossible que Catalunya arribi a les semifinals?

No hi ha res impossible en l’esport, però no li negaré que si les guanyéssim seria una fita extraordinària i fora de tota lògica. A més, no sé si recuperarem les jugadores que tenim lesionades, que són molt importants.