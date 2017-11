Catalunya no podia organitzar un esdeveniment internacional, com és el mundial femení de futsal que se celebra a Balaguer des de diumenge passat, en un moment polític més intens que el que es viu actualment. Quan encara no han passat ni dos mesos des de la celebració del referèndum d’autodeterminació, només unes setmanes després de l’aplicació de l’article 155 i de l’empresonament dels membres del govern català, la pilota ha començat a rodar a la pista del pavelló municipal de la capital de la Noguera, aplegant onze seleccions de tot el planeta, a més de la catalana. Fa un any, quan la candidatura de la Federació Catalana de Futbol Sala va ser escollida, ningú es podia imaginar un escenari com el que s’està vivint aquests dies. Però la realitat és la que és i, com ha passat en altres esdeveniments esportius i socials, el públic de Balaguer ha aprofitat que el món mirava cap aquí per reivindicar la República Catalana i per demanar la llibertat dels presos polítics.

“Tot i les polítiques que ens puguin aplicar, hem de tirar endavant amb més força que mai, perquè només ens tenim a nosaltres”, sentenciava a aquest diari l’alcalde de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, dilluns passat. El cas és que els seus ciutadans han omplert el poliesportiu on es disputa el mundial d’estelades i pancartes perquè tot el planeta les pugui veure. “Benvinguts a la República Catalana”, es pot llegir en dues inscripcions gegantines, de costat a costat de la pista i al darrere d’una de les porteries, escrites una en francès i l’altra en anglès. La reivindicació va ser especialment potent el diumenge, en la cerimònia inaugural del torneig, en la qual el president de l’Associació Mundial de Futsal, el paraguaià Rolando Alarcón Ríos, va deixar clar que no es trobava a cap altre país que no fos Catalunya, i a la grada, plena a vessar, es van escoltar en alguns moments crits de “llibertat”. A Balaguer, aquesta setmana s’hi ha instal·lat la República Catalana del futsal.