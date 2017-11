Banini, la Messi del mundial

Si a la selecció del Brasil destaquen Lidu Alves, Kanine dos Santos i Dayane de Fatima; i en la de Colòmbia, Natalia Riveros, Paula Botero i Shandira Wright, a l’Argentina brilla amb llum pròpia Estefania Banini. Al costat de la sensacional Laura Ontiveros, aquesta futbolista, coneguda com la Messi del futbol sala, lidera el joc de la selecció albiceleste. Banini és una de les professionals que participen en el torneig de Balaguer. Juga a futbol onze, amb el Washington Spirit de la lliga femenina dels Estats Units, i ha pogut incorporar-se a la concentració de la seva selecció perquè en la NWSL la competició està aturada fins al febrer. La temporada passada va aprofitar aquest parèntesi per fitxar pel València CF, enguany ha escoltat la trucada del seu mestre, Eduardo Perico Pérez, que també és el seleccionador argentí. “Era un somni entrenar-la de nou, com quan era petita”, explica el tècnic a la premsa del seu país. “És la jugadora més genuïna del futsal, no n’hi ha cap que tingui la seva formació”, hi afegeix. Estefi Banini va jugar amb nois durant tota l’etapa formativa al Cementista de Mendoza. “S’enfadava perquè amb ella teníem un tracte especial perquè no volíem que prengués mal”, comenta Eduardo Pérez, que la va entrenar en aquest club. La jugadora, per la seva banda, confessa que “si el futbol sala femení estigués tan professionalitzat com el futbol onze, hauria seguit per aquest camí”. A Balaguer, la dorsal 10 de la selecció argentina ha tornat al territori que més li agrada: “De vegades, quan jugo a futbol onze em pregunto què estic fent”, diu. La selecció catalana la va patir dimarts passat. Suïssa la patirà avui, en els quarts de final.