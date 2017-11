El Barça agafa oxigen

Kirkholm i Mortensen. Exclusions:: Viran (5’) i Borges (27’), per part del Barça.

HC PPD ZAGREB: Kastelic; Horvat (2, 1 p.), Susnja (4), J. Valcic (3), Ravnic (1), Vuglac (1), Bicanic (2) –set inicial–; Skok (p.s.), Z. Markovic (6), Mrakovcic (1), Lucin (1), Vori (3), D. Markovic i Hrstic. FC BARCELONA LASSA: Gonzalo (1); Tomàs (6), Sorhaindo (2), Rivera (7, 1 p.), N’Guessan (2), Mem (7), Pálmarsson (2) –set inicial–; Ristovski (p.s.), Entrerríos (3), Syprzak, Borges (2), Viran i Lenne. PARCIALS: 0-4, 2-6, 4-9, 7-12, 8-14, 11-16; 14-19, 18-21, 19-24, 21-27, 22-29 i 24-32. ÀRBITRES: Kirkholm i Mortensen. Exclusions:: Viran (5’) i Borges (27’), per part del Barça. PÚBLIC: 9.357 espectadors.

zagreb 24 barça lassa 32 HC PPD ZAGREB: Kastelic; Horvat (2, 1 p.), Susnja (4), J. Valcic (3), Ravnic (1), Vuglac (1), Bicanic (2) –set inicial–; Skok (p.s.), Z. Markovic (6), Mrakovcic (1), Lucin (1), Vori (3), D. Markovic i Hrstic. FC BARCELONA LASSA: Gonzalo (1); Tomàs (6), Sorhaindo (2), Rivera (7, 1 p.), N’Guessan (2), Mem (7), Pálmarsson (2) –set inicial–; Ristovski (p.s.), Entrerríos (3), Syprzak, Borges (2), Viran i Lenne. PARCIALS: 0-4, 2-6, 4-9, 7-12, 8-14, 11-16; 14-19, 18-21, 19-24, 21-27, 22-29 i 24-32. ÀRBITRES: Kirkholm i Mortensen. Exclusions:: Viran (5’) i Borges (27’), per part del Barça. PÚBLIC: 9.357 espectadors.

El Barça Lassa es va retrobar amb la victòria en la lliga de campions i recupera provisionalment el segon lloc de grup a costa d’un Zagreb en hores baixes i que necessitarà temps per fer notar la mà de Zlatko Saracevic, el tècnic que s’ha fet càrrec de l’equip aquesta mateixa setmana. El conjunt de Xavi Pascual va dominar el partit des de l’inici i, excepte un parell de minuts de la segona part, va tenir el duel sota control en tot moment. Amb la victòria a la capital croata, l’equip català es pren un respir i posa fi a una setmana de bojos, en què ha jugat tres partits en cinc dies, tots tres lluny del Palau Blaugrana.

La posada en escena va ser del Barça. Ben assentats en defensa i amb els canoners francesos Dika Mem i Timothey N’Guessan amb el punt de mira ben afinat, els blaugrana es van anotar un primer parcial de 0-4. El Zagreb va necessitar gairebé 8 minuts per inaugurar el marcador. Leon Susnja, des del pivot, va ser el primer a trobar escletxes en la rereguarda catalana. Gonzalo Pérez de Vargas –acabaria amb 17 aturades– guanyava clarament la partida en el duel sota els pals a Urth Kastelic i el tècnic croat va optar per canviar de porter i donar entrada a Matevz Skok. El canvi va donar resultat i el partit va entrar en una fase d’intercanvi de cops. Amb tot, el ritme de joc era blaugrana: primer amb Aron Pálmarsson al comandament i en el tram final compartint la batuta amb Raúl Entrerríos. El Barça, tot i els canvis defensius dels locals, oferia més recursos en els atacs estàtics i amb protagonisme dels jugadors de segona línia, tant Alexis Borges des del pivot, com Valero Rivera i Víctor Tomàs en els extrems, va poder arribar al final del primer acte amb un parcial favorable de 11-16.

Les fuetades de Zarko Markovic i la fortuna en algun rebot van provocar que el Zagreb retallés les diferències fins a un inquietant 18-20 als 9 minuts de la segona part. Pascual va cridar a l’ordre i la resposta va ser demolidora. El Barça va ajustar la defensa i les sortides al contraatac van deixar les coses a lloc després d’un parcial d’1-7 (19-27). El conjunt blaugrana ja no va haver de patir per la victòria i els diversos sistemes defensius locals (3-2-1) i els atacs amb set jugadors van resultar infructuosos. La pròxima cita continental serà el dissabte 2 de desembre a la pista del Nantes.