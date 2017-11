Mínima de Zamorano

Àfrica Zamorano va fer la marca mínima per anar a l’europeu de piscina curta de Copenhaguen en guanyar amb una marca de 4:35.29 els 400 m estils del campionat d’Espanya d’hivern a la piscina de la Nova Escullera del CN Barcelona. La nedadora del CN Sant Andreu ja té tres mínimes, ja que anteriorment havia fet les de 100 i 200 m esquena. Àfrica Zamorano va superar els 4:36.04 que demanava la federació, i ho va fer en una interessant lluita amb Catalina Corro (Bidasoa) que va ser segona (4:38:85). En aquesta prova la badalonina Mireia Belmonte (UCAM) va ser baixa en les eliminatòries del matí, i el seu entrenador, Fred Vergnoux, va anunciar que per motius de preparació no tornarà a competir fins demà, en l’últim dia del campionat.

En aquesta segona jornada de l’estatal es van fer dues mínimes europees més. El mallorquí del CN Sabadell, Marc Sánchez, va guanyar els 400 m estils amb un registre de 4:06.94 i es va afegir a la llista per l’europeu de Dinamarca. També ho va aconseguir la canària del CN Terrassa, Evelyn Álvarez, que va ser tercera en els 200 m braça amb 2:22.88. En aquesta prova la victòria va ser per a Jessica Vall amb una marca de 2:20.12, que va significar un nou rècord del campionat. La nedadora del CN Sant Andreu va superar l’anterior registre que tenia ella mateixa des de l’any 2014 (2:20.57). La segona posició va ser per a Marina Garcia (CN Sabadell) amb una marca de 2:22.19. Jessica Vall i Marina Garcia ja tenien la mínima per a l’europeu en aquesta prova i amb els seus bons registres la van ratificar clarament i van mostrar que estan en bona forma. Ara seran tres les nedadores amb mínima per al campionat d’Europa de Copenhaguen en els 200 m braça.

Títols del Sant Andreu