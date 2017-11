Un clàssic mundial en la final

La selecció catalana jugarà aquesta tarda, a les 16 hores, la final de l’altre mundial, el de les seleccions terrenals, el que s’ha viscut al marge dels quatre equips sud-americans. Ahir les noies de Christian Roldan van eliminar els Estats Units per penals, en un duel no apte per als malalts del cor, que va acabar 3-3 en el temps reglamentari i 4-4 en l’afegit, en el qual la portera catalana, Laia Peries, va ser la gran heroïna en aturar dues penes màximes. “Elles acabaven de caure només per 5-3 contra Colòmbia, el que demostra el seu potencial. D’entrada, no hem pogut comptar amb la Laia sota els pals. En el seu lloc ha sortit la Cris i també s’ha lesionat. Perdíem 0-3 i hem hagut de forçar la Laia. Malgrat tot, hem remuntat i hem acabat el partit empatant a tres. En la pròrroga, un altre cop se’ns han posat a davant, però les hem tornat a igualar i hem mantingut el marcador. A la tanda de penals hi hem arribat molt fortes mentalment”, explicava a aquest diari el tècnic català, tan esgotat com content pel triomf, al qual hi va contribuir també el públic de Balaguer. L’endemà de perdre la possibilitat de jugar la semifinal, el seleccionador català recordava també el que havia passat contra el Brasil 24 hores abans. “Vam sortir amb massa respecte, estàvem bloquejades i vam cometre errades que ens van condemnar.” Christian Roldan afegia, però, que les coses van canviar en la segona part, tot i la golejada encaixada: “Vam competir cara a cara amb el Brasil.” La selecció canarinha serà precisament una de les finalistes avui, a les nou del vespre, després que ahir eliminés Colòmbia, en el que per a molts va ser la final anticipada. Les brasileres es van imposar de forma clara (5-2), en un partit més disputat del que va reflectir el marcador. També en un duel de màxima igualtat va assolir l’Argentina el seu lloc en la final. Les albicelestes, ahir vestides de blau, van superar el Paraguai per la mínima (4-3).