Tornada per la porta gran

El Barça tornarà a disputar una final a quatre de la UEFA Futsal Cup tres anys després. Els blaugrana van superar el Pescara en el tercer partit de la fase elit de la competició i va tancar el grup A amb nou punts i una imatge impecable. I això que es van complicar molt les coses en l’inici. Marc Tolrà va veure com els àrbitres l’expulsaven de manera injusta després de tallar una ocasió manifesta de gol –en futbol sala el darrer home és el porter–. Tot i aquesta galleda d’aigua freda els blaugrana van mantenir el tipus durant els dos minuts d’inferioritat, van prendre el domini del partit i van mantenir a ratlla les escomeses dels italians. Ales acaballes del primer temps, els italians van deixar entreveure que utilitzarien el porter jugador per buscar els gols que necessitaven per classificar-se. I ho va saber contrarestar bé el Barça perquè no va encaixar cap gol fins a les acaballes i Rafa López va fer-ne un a porteria buida. Abans, Dyego havia obert la llauna gràcies a una jugada de pissarra. Un Paco Sedano incommensurable sota els pals va evitar qualsevol reacció italiana i Dyego va posar la cirereta amb una genial vaselina.