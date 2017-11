Nouvinguts a la Jean Bouin

El corredor de Burundi Olivier Irabaruta i la manxega María José Pérez (València Esports) van inscriure el seu nom en el palmarès de la prova internacional de la Jean Bouin en la seva estrena en la clàssica barcelonina, que va aplegar uns 12.000 participants entre la quinzena de curses de la jornada matinal al parc de Montjuïc. Irabaruta va ampliar el domini africà en la Jean Bouin, amb cinc victòries en les cinc últimes edicions, i per segona temporada consecutiva va deixar l’aragonès Toni Abadía a les portes de la glòria. “Irabaruta està en un gran moment de forma i no tinc res a dir a la seva victòria. He procurat que el grup de dotze es reduís en cinc o sis al final de la segona volta, però en la baixada de l’última he tibat fort i el meu rival ha respost molt bé. Si em tornen a convidar, vindré aquí fins que aconsegueixi guanyar”, va sentenciar el doble campió estatal de 10.000 m. Abadía va ser el gran animador de la cursa, però no va poder resistir el contraatac final del fondista de Burundi, que va arribar a meta en menys de 30 minuts (29:59).

En la prova femenina, María José Pérez va marcar diferències des del primer moment i va avantatjar la segona classificada, la vallenca del Barça Marta Galimany, en 42 segons. Tot i debutar en la Jean Bouin, la manxega coneixia perfectament les característiques de la cursa, ben assessorada pel seu entrenador, Antonio Serrano, vencedor a Barcelona el 1992. “He enfocat la cursa com un canvi de ritme de pujada i baixada, i m’he sentit còmoda. No he fet la marca que volia, però quan a 500 metres de la sortida m’he quedat sola, m’he limitat a gaudir”, va etzibar.