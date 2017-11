No hi ha mala maror enmig de la Federació Catalana de Futbol Sala, vinculada a l’Associació Mundial de Futsal (AMF), i la Federació Catalana de Futbol, que depèn de l’espanyola i, per tant, de la FIFA. “Sento un gran afecte per l’Andreu Subíes, de qui vaig ser directiu durant un temps”, assegura Dani Vives. “Hem anat per camins diferents i no ens molestem entre nosaltres”, afegeix. “Ells són una delegació territorial de la federació espanyola de futbol i nosaltres volem anar, i anem, des de Catalunya al món. Són dos conceptes diferents. Per nosaltres, a més, és important no ser el germà petit del futbol”, conclou.

Conversar aquests dies amb Dani Vives és fer-ho amb un home que porta un somriure d’orella a orella, satisfet com està de la feina feta en el mundial femení de futbol sala que es va celebrar a Balaguer, la seva ciutat, durant la setmana passada. Si el resultat esportiu va ser notable, amb el cinquè lloc de la selecció catalana, l’organització va ser perfecta i la resposta de la gent, rotundament bona.

Deu estar content de com ha anat tot plegat?

Dir que estic content és quedar-me curt. Tot ha sortit com havíem previst, fins i tot millor.

No hi ha hagut res que sortís malament?

L’única pega és que el pavelló no era prou gran, perquè hi va haver molta gent que es va quedar sense poder entrar. Però benvingut sigui aquest problema, és el millor senyal que el mundial ha estat un èxit.

Quina valoració n’han fet a l’Associació Mundial de Futsal (AMF) i a la resta de països?

Totes les delegacions m’han felicitat. La veritat és que hem tingut un tracte molt proper amb tothom. Quant a l’AMF, el seu president, el doctor Rolando Alarcón Ríos, m’ha fet saber que hem organitzat el millor mundial femení de futbol sala que s’ha fet fins ara.

A Balaguer deuen estar contents amb vostè... I vostè, què en diu, de la resposta de la seva ciutat?

Em sento orgullós que Balaguer s’hagi bolcat en el mundial. Que jo sigui balaguerí i el mundial hagi tingut lloc a la meva ciutat respon al fet que, quan has d’organitzar un esdeveniment com aquest, mires de fer-ho allà on saps que trobaràs una millor resposta, on la imatge que ofereixi Catalunya sigui la millor possible. I una vegada més, Balaguer i la seva comarca no m’han fallat.

Com ha afectat la situació política actual en el mundial?

No hem tingut cap problema. Al marge de l’enrenou que hi va poder haver durant els primers dies amb les pancartes que va posar la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes al pavelló, no hi ha hagut cap altre fet que hagi estat fora del que és habitual.

En el futbol sala de l’AMF, Catalunya és percebuda com un país qualsevol?

Fa anys que és així, que competim en aquestes condicions. Això sí, el que va passar abans de començar el mundial, amb els fets de l’1 d’octubre i la violència que hi va haver, va sorprendre molt. En aquest sentit, he hagut de fer molta feina de divulgació, explicant que fa una colla d’anys que a Catalunya ens manifestem, sempre de manera pacífica, cada 11 de setembre, amb milions de persones al carrer. Malauradament, s’han hagut d’assabentar del que vivim i reivindiquem a Catalunya per l’actuació violenta de la policia espanyola el dia del referèndum.

Algun país es va plantejar no venir al mundial per la situació que es projectava a l’exterior?

Els fets de l’1 d’octubre van tenir lloc un mes i mig abans de començar. En aquell moment, algun país va mostrar la seva preocupació per saber si el mundial s’acabaria fent o no. No sabien si l’aplicació de l’article 155 ens afectaria. Però nosaltres som una entitat privada i en cap moment vam dubtar a seguir endavant amb el mundial, perquè tampoc no depenem en res de l’Estat espanyol.

Qui sí ha ajudat a l’organització del mundial és la Secretaria General de l’Esport. Gerard Figueras, però, no ha anat a Balaguer.

En l’assemblea de la UFEC em va comunicar que mentre els consellers estiguessin empresonats no faria acte de presència en cap manifestació festiva.

Parlem de futbol: la selecció femenina de Catalunya és la millor del món, al marge de les sud-americanes?

Ho podia pensar abans del mundia i fer la carta als Reis. Ara ja és una realitat, els resultats ens han posat en aquest lloc.

És utòpic pensar en el professionalisme del futbol sala femení català?

Utòpic no, però digui’m quants esports masculins són totalment professionals. La majoria són, com a molt, semiprofessionals. En tot cas, crec que si aconseguíssim que les noies fossin mig professionals el seu nivell pujaria molt.

Es veu amb cor d’organitzar l’europeu femení del 2020?

Uf, ara hem de pair aquest mundial que acabem de fer. Han estat molts mesos de maldecaps, de no dormir. La propera fita serà al febrer: el premundial sub-20 de nois, a Itàlia.

Està content amb la feina de Christian Roldan?

No ha estat cap sorpresa la seva bona feina. Fa molts anys que ens coneixem, havíem coincidit a la Federació Catalana de Futbol. L’aposta per ell era segura: era el millor seleccionador que podíem tenir i ho ha demostrat.

I els nois? Quina és la propera cita de la selecció catalana masculina?

El mundial 2019 de l’Argentina. Primer hem de passar el torneig classificatori, l’any vinent. Possibilitats? Com les noies. Els equips sud-americans van un pas per davant.