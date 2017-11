Hegemonia aclaparadora

La natació catalana va dominar aclaparadorament la competició femenina del campionat d’Espanya d’hivern, que es va celebrar a la Nova Escullera del CN Barcelona. 21 dels 22 títols que es van disputar van acabar a les mans de nedadores catalanes o bé vinculades a clubs catalans. Per sobre de tot destaquen dos noms propis: el d’Àfrica Zamorano i el del seu club, el Sant Andreu.

La barcelonina va aconseguir cinc victòries (100 i 200 esquena i 100, 200 i 400 estils) i va arrodonir la seva participació certificant la millor marca personal en els 400 estils. La nedadora nascuda el 1998 competirà en l’imminent europeu de Copenhaguen de piscina curta (13-17 de desembre) en les proves dels 200 esquena, els 200 i 400 estils i els 400 lliure.

En l’àmbit col·lectiu, el conjunt andreuenc va ser el principal protagonista. No és cap novetat, perquè en els últims campionats ha anat marcant tendència, però aquesta vegada va completar la feina amb un rècord espanyol en una prova de relleu olímpica: el 4x100 estils. El quartet integrat per Jessica Vall, Zamorano, Alba Guillamon i la castellonenca Lidon Muñoz va completar la cursa amb 3:57.77, superant els 3:58.42 que la selecció espanyola havia registrat el 2012 en el mundial de piscina curta d’Istanbul. La marca també va servir per establir un nou rècord espanyol de clubs –l’anterior el tenia el mateix Sant Andreu (3:59.33)–, i al mateix temps significa un nou rècord del campionat.

A part dels títols de Zamorano, la badalonina Mireia Belmonte (UCAM), campiona en els 400 i 800 lliure i els 200 papallona, i la barcelonina Jessica Vall (Sant Andreu), dominadora de les tres proves de braça, van contribuir al botí català. A més, el Sant Andreu es va adjudicar les cinc proves de relleus. L’èxit es va completar amb les victòries de dues nedadores que competeixen en clubs catalans, com són la castellonenca Lidón Muñoz (Sant Andreu), campiona dels 50 i els 100 lliure i els 50 i els 100 papallona, i la mallorquina Melani Costa (Terrassa), vencedora dels 200 lliure. L’únic títol que no va tenir accent català va ser el dels 50 esquena, que va ser per a Paloma de Bordons (Bahía Cádiz).

Ells, també campions