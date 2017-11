L’esperit que s’impregna

Javi Rodríguez ha revolucionat la ciutat de Györ. Només fa un mes que entrena el conjunt hongarès i ja l’ha classificat per a la final a quatre de la UEFA Futsal Cup, el millor resultat d’un equip d’aquest país en la màxima competició continental. “Soc molt feliç. El treball que hem fet durant aquestes darreres setmanes ha acabat donant una recompensa que era impensable”, explica Javi Rodríguez, exjugador, emblema del Barça i gran referent del futbol sala espanyol i mundial.

En l’Elit Round que es va disputar la setmana passada, el Györ no entrava en les travesses per assolir el primer lloc del grup C i classificar-se. “La Luparense es fregava les mans però la meva experiència em diu que en 40 minuts pot passar qualsevol cosa”, relata Javi Rodríguez. El conjunt hongarès va perdre en el duel inaugural contra el Minsk bielorús, es va refer amb un triomf ajustat contra el Kherson ucraïnès, en què va recuperar una diferència de dos gols en cinc minuts, i va acabar guanyant la mateixa Luparense en el duel definitiu. Ara, amb el bitllet per a la final a quatre de la UEFA Futsal Cup segellat, el Györ ja pensa en la cita del mes d’abril. “Som els més dèbils tant esportivament com econòmicament però no renunciem a res”, comenta Javi Rodríguez.

Els vint anys d’experiència i el palmarès de somni com a jugador avalen el tècnic colomenc. “No dic que sigui bo ni dolent, però n’he vist de tots colors. A Hongria he vingut a donar el meu punt de vista, el que jo he après durant la meva trajectòria, la metodologia de treball”, afirma. També l’essència lluitadora que sempre l’havia caracteritzat quan jugava. “Tenen poca capacitat competitiva. Els marquen un gol guanyant 3-0 i sembla que estiguin perdent de golejada. Els falta força psicològica”, analitza Javi Rodríguez, que considera que aquest aspecte es va assimilant dins el vestidor. “Estic molt content amb el grup. Els xavals tenen molt compromís i ganes d’aprendre. Per a ells, tot el que dic és vàlid. Estan aprenent a competir”, comenta el tècnic.

En la final a quatre europea, es veurà les cares amb l’Inter, l’Sporting i el Barça, el club de la seva vida. Els dos equips es van enfrontar en la primera fase europea fa un mes, però un problema familiar en l’embaràs del seu tercer fill va fer que hagués de viure-ho per la televisió. En aquella main round, el tècnic colomenc només va fer un viatge llampec per dirigir l’equip en el darrer partit. Aleshores, va impregnar el Györ d’esperit competitiu perquè l’equip hongarès firmés el pas a la fase següent.

Aleshores, el contracte de vinculació entre el Györ i Javi Rodríguez acabava de sortir del forn i ningú a Hongria es pensava que les coses anirien com han anat. “Vaig demanar unes clàusules per si arribàvem a la final four i em van dir que hi posés el que em donés la gana. Ho veien poc probable”, explica somrient. Però, com diu Javi Rodríguez, “en 40 minuts pot passar de tot”.