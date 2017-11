Els mariners s’endollen

L’Atlètic Barceloneta va rebre una injecció de confiança després de doblegar l’OSC Budapest, líder del grup A fins ahir, per un rotund 12 a 6 en la tercera jornada de la lliga de campions. La victòria li ha de servir per foragitar els dubtes que van generar els dos primers partits, en els quals se li va escapar la victòria per poc. Ahir, a part de sumar els tres punts, va oferir detalls que el reivindiquen com a candidat per accedir a la final a vuit.

Els mariners van bastir el triomf en un segon període impol·lut. Un autèntic recital de determinació ofensiva i solidesa defensiva condimentat amb l’infranquejable Dani López Pinedo a la porteria. El primer quart havia acabat amb avantatge local per la mínima: Alberto Munarriz va avançar els catalans en aprofitar la primera superioritat i Marc Larumbe va replicar de seguida el gol de Salamon per retornar la iniciativa als locals (2-1).

El visitant Brguljan va restablir la igualtat en el resultat i va reforçar la sensació que l’equilibri duraria uns quants minuts més. Però la realitat va ser totalment diferent. Al jove Alvaro Granados no li va tremolar el pols per resoldre una acció de superioritat en la següent jugada amb una canonada que va sorprendre el porter visitant (3-2). A partir d’aquí, l’Atlètic Barceloneta, elèctric en les transicions, va trobar més facilitats per superar la defensa magiar i va encadenar tres gols més abans del descans gràcies a l’encert de Blai Mallarach, Felipe Perrone i Munarriz (6-2).

Mentrestant, l’OSC Budapest s’estavellava una vegada i una altra contra una defensa catalana atenta i amb les mans de López Pinedo versió champions, és a dir, imbatible. De fet, els hongaresos no van tornar a marcar fins a l’últim quart. Però aleshores l’Atlètic Barceloneta havia fet tota la feina (10-3) desplegant un ventall de recursos ofensiu que van ofegar l’adversari. Els últims compassos del duel només van servir perquè els hongaresos minimitzessin la davallada, que hauria pogut ser d’escàndol. El triomf ha de servir als de Chus Martin per preparar amb confiança la visita al Jug Dubrovnik en la quarta jornada.