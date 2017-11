“Hem rebut insults de gent que no coneixem de res”

En el programa de Pedrerol ens han associat amb Pep Guardiola... Perquè Sheik Mansoor és l’amo del City!

Hauria estat molt millor parlar amb l’Anna Yebra (Torelló, 17 de gener de 1981) per algun dels seus èxits com a amazona de raids, però, malauradament, és notícia per l’expedient que li ha obert, juntament amb altres genets catalans, la federació espanyola d’hípica a conseqüència de la informació difosa pel diari El Mundo i Antena3 TV, en la qual s’assenyala que no va desfilar amb la bandera espanyola en un acte celebrat a Abu Dhabi el 10 de novembre passat.

Què va passar aquell dia?

Que vam anar a un acte privat i de manera particular. Ni representant Espanya, ni la federació espanyola ni ningú. Sheik Mansoor organitza i patrocina un seguit de curses en diversos llocs i la que va fer a l’Estat espanyol la vam guanyar els quatre catalans que hi vam participar. Competíem de manera particular. En el meu cas, per exemple, ho feia com a Anna Yebra del CY Endurance. Tothom hi va anar representant el seu equip. Com a conseqüència d’això, i també a títol personal, ens van convidar al Sheik Mansoor Festival Abu Dhabi.

Diu que eren quatre catalans. En la informació que ha provocat que la RFEH els obrís un expedient, es dona el nom de tres.

Sí, n’érem quatre, però en l’article del diari El Mundo no parlen d’en Bernat Casals. I és curiós, perquè al vídeo se’l veu amb una brusa amb els colors de la senyera.

Era la primera vegada que anava a aquest esdeveniment?

L’any passat hi vaig anar vestida amb la bandera, el mocador, la camisa i l’americana representatives de la delegació espanyola, perquè representava l’equip espanyol. Havia format part d’una selecció de quatre noies de la federació espanyola que vam fer medalla de plata. Enguany, però, hi anava com a Anna Yebra.

En tot el temps que fa que representa la RFEH ha tingut cap problema d’aquesta mena?

Mai, sempre he portat la indumentària oficial, amb la bandera.

I abans de la informació apareguda a Antena3 i ‘El Mundo’ hi havia polèmica per aquest fet?

No, en absolut. Miri, en la selecció espanyola tots som catalans i catalanes. Potser fa deu anys que no hi ve ningú de cap altre territori. El seleccionador, l’Ignasi, és de Ripoll. I mai no hem generat cap polèmica. Som conscients que si volem anar a un mundial o un europeu de moment hem d’anar representant Espanya.

Com es van assabentar de l’expedient federatiu?

Ahir [dimecres] vam rebre una carta de la federació espanyola en la qual ens deien que ens han obert aquest expedient informatiu, ens demanen que donem una explicació i ens citen per dilluns vinent.

Quina va ser la seva reacció?

Ens vam reunir i vam redactar una carta per explicar els fets que hem fet arribar a la RFEH... És que això que diuen de les banderes és mentida! Només n’hi havia dues d’espanyoles: una la van donar a una noia de Madrid que competeix en velocitat i l’altra, la que van donar als que competim en endurance, la va agafar una noia asturiana. La resta vam portar banderins amb el logo de l’esdeveniment, perquè no n’hi havia més. En la resta de delegacions va passar el mateix.

Per què ha sortit ara aquesta informació si l’acte d’Abu Dhabi va tenir lloc fa tres setmanes?

No ho sé. Ha estat una casualitat explicada amb mala fe. No sé qui hi pot estar al darrere.

En tot cas, què en pensa de com s’ha enredat la troca?

Que és ridícul, han manipulat tota la informació que era manipulable. En el programa de Josep Pedrerol, per exemple, ens han associat amb Pep Guardiola... Perquè Sheik Mansoor és l’amo del Manchester City! “Todo queda claro”, diuen [riu]. També ens han assenyalat com a independentistes mostrant el Facebook de la meva germana Sílvia, on té penjat un vídeo amb imatges de la violència que hi va haver l’1 d’octubre i el meu, amb un missatge de suport a Puigdemont. Hem hagut d’ocultar els nostres perfils per tal que només els nostres amics els puguin veure, perquè, com a conseqüència d’aquestes informacions, hem rebut missatges personals insultant-nos. Gent que no sabem ni qui són, per Facebook i Instagram, m’han dit coses com ara “independentista hija de puta”, “mal nacida”...

Què pot passar, en el pitjor dels casos, després d’aquest expedient informatiu?

Suposo que ens poden treure la llicència i no podríem competir. Depenem de la llicència de la federació espanyola, amb la de la catalana no anem enlloc. En el meu cas, no em dedico exclusivament a la competició hípica, però els altres tres expedientats sí.

Per si de cas, tenen advocat?

No, no en tenim... De moment. Si el necessitem, ja l’agafarem. Però em fa l’efecte que la cosa quedarà aquí.

És optimista, doncs.

Crec que, després que la carta que els hem enviat, ens trauran l’expedient.